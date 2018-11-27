【華冠投顧】漲價題材漲幅擴大、生技類股買盤升溫

#一分鐘強勢股：

6488 環球晶：股價在季線上整理、今帶量突破向上，後續將挑戰半年線。

3105 穩 懋：上周重回月線、量能升溫、後續有機會站回季之上。

2702 華 園：繼昨天帶量表態之後，今小量縮漲停、後續仍有機會表現。

5299 杰 力：開盤不久即鎖漲停強勢站回年線，後續將有機會挑戰半年線反壓。

8436 大 江：外資買盤不斷、今站回季線，後續帶量將有機會挑戰多方趨勢。

#一分鐘盤勢分析：

指數受到川普言行舉止所影響而開低，加上市場上普遍認為今天會出現多方行情，而早盤開低之後，許多個股也受到影響而拉回，但隨著中小型類股買盤湧現，櫃買指數在矽晶圓族群點火之後，就一路向上揚升，帶動加權指數重新翻紅。從線型來看，若明天出現長紅，則指數將有機會挑戰季線。而從結構來看，漲價題材個股紛紛進入噴發期，許多個股都出現帶量大漲，誰買、誰賣？還必須在盤後資料中，辨識清楚才行。

另外，生技類股以保健通路為主，出現買盤升溫的現象。其中指標新掛牌股 "羅麗芬 - KY（6666）" 今天跳空攻高漲停，為技術線型中強勢表態的格局，帶動高價股 "大江 8436" 強勢大漲，另外，學員持股 "麗豐 - KY（4137）"、佐登 - KY（4190），也同樣收紅向上。而強勢多方缺口未補的 "浩鼎（4174）"，也在尾盤出現買單拉抬，帶動學員持股 "寶齡富錦（1760）" 續強向上。若後續電子類股漲多收歛，生技類股不排除接棒演出，後續可多觀察月線上揚的相關個股。

鍾騏遠分析師

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