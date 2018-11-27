油價下跌 遠東新Q4獲利探底 法人樂觀看待2019年獲利仍屬漲勢

遠東新 (1402) 第三季本業獲利創今年新高，但本季因油價下跌，石化、化纖下游需求生變，加上 PTA 觀音新廠歲修一個月，法人預估該公司第四季獲利將下探今年度的低點，EPS 估約 0.25 元，全年稅後可望突破 120 億元，EPS 逾 2.4 元。展望 2019 年，看好 OPEC(石油輸出國組織)可望減產帶動油價反彈至 70 美元 / 桶，以及中國 PTA 新增產能有限，供需次序轉佳，PTA 利差可望優於今年，加上觀音 PTA 新產能以及併購美國 M&G、越南擴廠效應，預估遠東新明年 PTA 產量將年增 46%，獲利持續增長。



因 PTA 利差擴大，遠東新第三季石化部門獲利貢獻大幅攀升，達 12 億元，化纖部門也貢獻了逾 8.5 億元的獲利，僅紡織產品線表現未如預期，因此，遠東新上季營業利益以 50.18 億元，較第二季續增 0.26%，但低於同期有 8.1%，稅後為 34.76 億元，EPS 0.7 元。



累計前三季營收為 1671.86 億元，年增率 4.7%，營業利益 135.15 億元，年增 12%，歸屬母公司業主淨利突破百億元，達 108.5 億元，較去年同期成長達 68.7%，EPS 為 2.17 元。



展望第四季，法人評估，PTA 利差仍有 23 美元 / 噸，雖低於第三季的 37 美元 / 噸，但優於同期的 - 32 美元 / 噸，但受累油價下跌，石化與化纖下游需求陷入觀望，加上 PTA 觀音新廠 150 萬噸歲修一個月，將使石化部門虧損，因此估本季獲利將是今年低點，明年則仍屬成長格局。