遠東新環保PET接單旺 產能明年倍增 獲利空間可望顯著擴大

遠東新 (1402-TW) 受惠國際品牌業者採用環保纖維比重逐漸提升，明年環保 PET(rPET) 產能可望翻倍成長，占整體 PET 產能比重估將由今年 14% 提升至逾 20%，加上平均售價 (ASP) 較原生 PET 高 3 成左右，法人看好，在 rPET 出貨大幅成長帶動下，明年營收利差表現將顯著擴大。

在全球環保協議下，包括 NIKE、Adidas 等全球品牌廠，在未來十年都有規畫定出，產製的成品，將逐年提高使用環保紗材質比例，遠東新也以廢棄寶特瓶回收產製 rPET 綠色產品。

法人指出，遠東新主要採訂單式生產，隨國際品牌廠對環保 PET 需求增加，加上遠東新越南新廠投產、收購的美國 M&G 產能陸續開出，預期 rPET 占整體 PET 比重可望由今年 14% 提升至 2 成之上。

今年來看，遠東新 PET 總年產能約 250 萬噸，明年產能將逾 300 萬噸，其中 rPET 今年年產能 36 萬噸，占今年比重 14%，明年可望翻倍，年產能上看 72 萬噸。

據了解，遠東新 rPET 成本較原生 PET 成本高出 25% 左右，平均售價 (ASP) 則比原生 PET 高出 3 成左右，隨著產量與產出規模提升，對營收、獲利貢獻效益，也將逐步放大。

遠東新今年第三季營收 618.74 億元，季增 14.7%，年增 74.2%，今年前三季營收 1671.86 億元，年增 4.71%。