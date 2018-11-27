美中貿易戰 安力-KY研擬作戰方案 今年獲利拚倍增 明年續創高

金屬散熱機構件大廠安力 - KY(5223) 今年業績大成長，明年持續看升。不過，面對美中貿易戰，董事長許振焜認為，因牽涉到供應鏈移轉問題，因此短期內可能以在中國大陸工廠做好模組，再運送到客戶第三地工廠做後段組裝的方式為之。安力 - KY 目前超過 9 成業績來自 PC 相關產品線，其中又以替美系品牌大廠筆電出貨貢獻最多，單一客戶占比高達 5 成左右。在美中貿易戰陰霾下，儘管目前筆電尚未納入關稅清單中，但安力 - KY 嚴密觀察美中發展動向，也研擬作戰方案，以因應明年可能受到的影響。



許振焜認為，生產線移轉牽一髮動全身，如果筆電後續真的納入關稅清單內，供應鏈動起來會大有問題。他說，以歷史經驗來看，筆電產業從 2000 年起往華東位移，2010 年再往重慶移動，供應鏈體系的建立非常不容易，如果貿易戰迫使客戶要移出，牽涉範圍廣大。



他指出，就目前而言，該公司所生產的產品有交貨到客戶菲律賓的生產基地，再組裝成半成品，未來可能比照這個模式，先在大陸廠生產模組，再到其他地區進行後段組裝。該公司今年因工廠自動化設備效益發揮，加上良率提升，帶動獲利呈現跳躍式成長，去年 EPS 為 2.25 元，今年將上探 4.5 元，倍數成長，明年進一步挑戰 5 元，連續創下新高紀錄。