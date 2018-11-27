法興大空頭：市場都在預期聯準會結束緊縮 但是……

美股最近兩個月的顯著下行，以及外界對美國經濟衰退的擔憂，共同導致市場預期聯準會距離結束緊縮周期可能不遠了。但是在法興知名空頭分析師 Albert Edwards 看來，實際情況並非如此。

Edwards 在最新報告中指出，從資產價格反應出來的情況上看，兩個月前交易員們還預期 2019 年聯準會會升息 60 個基點，但到了如今這一預期已經大幅降至 29 個基點。這也就是說，在投機者眼中，明年聯準會可能只會升息一次。

在 Edwards 看來，市場的這種預期是相當令人困惑的，這是因為最近數月聯準會的態度都相當鷹派，「那麼為何聯準會要提前結束升息周期？」而從通膨情況來看，通膨數據很可能滯後於經濟過熱，因此也不支持聯準會提前結束緊縮。報導寫到：

可能通膨數據只是傳遞出了人們對聯準會實現其通膨目標的信任程度，如果的確如此，那沒什麼好說的。

但是，如果聯準會依然將通膨作為衡量經濟實際表現和增長潛力之間差距的唯一指標，那麼問題就來了。將一個並不完善的指標作為指引，就存在將經濟帶入它並不希望進入的區間。

錨定通膨預期可能會在一定時期內掩蓋經濟過熱期間傳出的通膨信號，但是我相信，價格最終會因為資源的有限而走高。

Edwards 指出，紐約聯儲通膨指標通常會領先美國 CPI 18 個月，而從這個數據來看，美國核心 CPI 還要繼續走高。他同時還指出，雖然說如果下一場全球經濟衰退到來美國和歐元區可能遭遇日本那種通縮，但是這並不意味著周期尾聲通膨不會升至 2% 目標上方。

而至於美國經濟衰退風險對聯準會政策決定的影響，Edwards 認為，如果美國經濟真的像美國經濟周期研究所 (ECRI) 數據顯示的那樣快速放緩，那麼聯準會現在可能已經緊縮過頭了，現在就要被迫停下來，但是從聯準會迄今為止的言辭來看，情況並非如此。

除了上述因素之外，近期另外一個可能對美國通膨產生重要影響的因素，則是油價的大跌。目前布蘭特油價位於 51 美元 / 桶附近，較 10 月 3 日跌幅高達 30%。這是否會拖累美國通膨的上行，從而導致聯準會提前結束緊縮？Edwards 稱目前沒有答案，這要看 12 月聯準會 FOMC 會議的前瞻指引。