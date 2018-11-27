出來混的遲早是要還 圖解美國科技龍頭股的「慘跌」

近幾年來，沒有什麼比押注大型科技公司更安全的投資了。

包括 Facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix 和谷歌母公司 Alphabet 的 FAANG 股票，更是市場的寵兒。

然而現在，這些股票給投資者們所帶來的興奮感卻在一步步消退。自今年夏天以來，這五大科技巨頭的市值已從頂峰下降了近 1 兆美元。

FAANG 入熊

簡單來說，如果某隻股票價格較最近市值高點跌幅超過 20%，就意味著進入技術性熊市。

Facebook、Netflix，以及谷歌在這幾個月裡，一直未能徹底逃脫「熊掌」，FAANG 的另外兩位成員也陸續投降。

其中，蘋果是最後一個跌入熊市的公司，但自 10 月 3 日達到峰值以來，該公司市值已蒸發了 24%。本周一，美股盤中一度跌超 1%，市值縮水至 8090 億美元，導致市值被微軟反超，這是 2010 年年中以來微軟市值首次超越蘋果，成為美股最高市值的科技股。

而在美股盤後，《華爾街日報》又報導稱，美國總統川普表示，可能會對從海外輸入美國的部分蘋果 iPhone 及蘋果筆記本電腦徵收關稅：

「我可以（將關稅稅率）設定在 10%，人們應該能很輕鬆承受。」

如果這一關稅得以實施，對於蘋果來說無疑雪上加霜。

「淘金熱」之後

值得注意的是，儘管在市場上的所有科技股中，FAANG 只占一小部分，但在標準普爾 500 和那斯達克綜合指數等指數中，這五隻科技股卻是占了相當大的比重。

因此，這種暴跌自然會影響到市場的其它部分。以科技股為代表的那斯達克指數就已感受到了痛苦。目前，其已從今年峰值下跌近 14%。

這種悲觀的情緒也在其他科技公司身上蔓延，有些公司的股價已下跌了一段時間，有些公司是最近才陷入恐慌。

即便是像 salesforce 這樣的 SaaS 寵兒也無法改變這一趨勢——該股已於 11 月 19 日跌入熊市。

為何投資者對科技股如此不滿？

雖然對於科技股的下跌，市場上流傳着多種說法，但總的來說美國科技股在經歷了一段時間的牛市後，普遍存在一定泡沫，市值虛高，而隨著經濟增長的放緩，資本也開始退潮套現。

此外，關於蘋果公司削減 iPhone 訂單，Facebook 用戶群停滯不前，以及被監管機構質疑數據和隱私政策等報導，也加劇了人們對 FAANG 股票的擔憂。

不過摩根大通策略團隊認為，美國科技股的這波下跌並沒有代表什麼新的資訊，而只是補跌，科技公司明年的盈利增長仍將強勁：

「如果美國股市整體上是超賣了，那麼科技股也不例外，也是屬於超賣。」

但也有一些分析師表示，科技股公司的股票已達到了頂峰，開始走下坡路。例如網路企業家、Facebook 早期投資者 Jason Calacaniskoi 就宣稱，就相關性和估值而言，Facebook 很有可能會步雅虎的後塵。