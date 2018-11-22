特斯拉下調電動車價 美圖與寺庫達成戰略合作

• 特斯拉：中國市場 Model S、Model X 電動車價格下調 12%-26%

特斯拉 / 周三收盤 - 2.68%/ 報收 338.19 / 距年內高點 - 13%/ 距前低 + 36%

中國證券網提到，特斯拉公司 11 月 22 日宣布，為了讓更多的中國消費者享有特斯拉產品，公司選擇承擔了大部分的關稅來幫助降低客戶的購車成本，將在中國銷售的 Model S、Model X 電動車的價格下調 12%-26%。

特斯拉表示，Model 3 長續航電池雙電機全輪驅動版起售價為 54 萬元，Model 3 Performance 高性能全輪驅動版為 59.5 萬元。

特斯拉股價仍然以寬幅震盪為主，目前位於區間上沿附近，股價存在下行調整壓力。

• 美圖與寺庫達成戰略合作

美圖 / 周四收盤 + 0.73%/ 報收 4.12 / 距年內高點 - 68%/ 距前低 + 6%

11 月 22 日美圖公司與寺庫集團、TryTry 公司達成戰略合作意向。根據合作內容，美圖美妝 APP 將由寺庫投資的美妝電商「TryTry」營運。

TryTry 將負責美圖美妝平台的品牌推廣、貨品採購、銷售、發貨、客服等全面管理；美圖旗下 APP 矩陣仍將賦能美圖美妝電商平台，為平台導流並進一步釋放用戶價值。

市場復盤

上證指數 / 周四收盤 - 0.23%/ 報收 2645.43 / 距年內高點 - 26%/ 距前低 + 8%

深證成指 / 周四收盤 - 0.18%/ 報收 7893.99 / 距年內高點 - 32%/ 距前低 + 11%

創業板指 / 周四收盤 - 0.67%/ 報收 1353.92 / 距年內高點 - 29%/ 距前低 + 14%

恆生指數 / 周四收盤 + 0.18%/ 報收 26019.41 / 距年內高點 - 22%/ 距前低 + 6%

兩市集體高開，但隨即指數開始走低，三大指數全線翻綠，此後主線熱點開始退潮，大盤弱勢盤整為主，午後大盤緩慢走強，主板指數一度翻紅，但尾盤市場再度走弱。

維生素、高送轉板塊領漲，券商、鋼鐵板塊領跌。

• 美團點評第三季營收年增率翻番

美團點評 / 周四收盤 + 2.26%/ 報收 61.05 / 距 IPO 價 - 16%/ 距前低 + 23%

美團點評第第三季營收 191 億元人民幣，年增率增長 97.2%。毛利 45.7 億元，年增率增長 33.2%；經營虧損 34.5 億元；凈虧損 833 億元，虧損有所收窄。

餐飲外賣實現收入 112 億元，年增率增長 84.8%；實現毛利 19 億元，增幅達 287.3%；到店及酒旅業務實現收入 44 億元，年增率增長 46.8%。

餐飲外賣業務交易金額（GTV）為 1457 億元，較 2017 年同期增長 40.0%，相比上半年的增速 56% 明顯下滑。

今日美團點評走勢顯著強於恆指，前期 50 元一線雙底確認，前高 64.4 元構成短期壓力。

• 索羅斯第三季清倉 Facebook 避免大虧

Facebook / 周三收盤 + 1.80%/ 報收 134.82 / 距年內高點 - 38%

TechWeb 發文稱，據國外媒體報導，社交媒體巨頭 Facebook 今年陷入了用戶數據被不當利用及其他的麻煩之中，其股價表現也不甚理想，本季度的跌幅目前已超過了 18%。

索羅斯基金管理公司清空 Facebook 股票，源自其上周向美國證券交易委員會提交的一份文件，文件顯示其在第三季就已清空了 Facebook 的股票。

不過目前還不清楚索羅斯基金管理公司在第四季有沒有買入 Facebook 的股票，如果有買入，其就也會有一定的賬面損失。

• 恆大回應 FF 列入美國 301 調查

中國恆大 / 周四收盤 - 2.80%/ 報收 20.80 / 距年內高點 - 28%/ 距前低 + 13%

36 氪獲悉，據接近恆大的人士透露，恆大投資 FF 是純商業行為，按照美國的相關法律程序依法依規報批。2018 年 3 月 9 日，恆大健康向美國外資投資委員會 (CFIUS) 提交申請，於 6 月 18 日獲得 CFIUS 正式批准。

*42°C 公司日報將作調整，下周起早晚報合併到晚間發布，請知悉 *

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