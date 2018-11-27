Nvidia價格慘跌近一半 瑞信：進場時間到

因第 3 季財報表現不如分析師預期，且第 4 季財測數字不樂觀，美晶片大廠 Nvidia (NVDA-US) 股價過去兩個月暴跌，然而，在市值蒸發近一半之後，瑞士信貸分析師認為，目前該公司股票具有買入吸引力，上調其目標價格與評級。

Nvidia 零售通路的晶片庫存問題比想像中嚴重，可能需要花數季的時間消耗庫存，11 月中旬時，該公司目標價格遭多間投行下調，股價在 11 月 19 日跌至每股 144.70 美元，約從 10 月 1 日高點每股 289.36 美元腰斬。

在股價慘跌近一半的情況下，瑞士信貸分析師 John Pitzer 認為，Nvidia 出現具有吸引力的買入機會，他看好人工智慧 (AI) 運算領域、PC 遊戲顯卡與電競的長期增長優勢，將該晶片股評級上調至「優於大盤」，目標價格每股 225 美元。

受到評級上調所帶動，Nvidia 股價 26 日上揚 5.55%，收於每股 153.05 美元。

Nvidia 股價日線走勢圖

Pitzer 於週日 (25 日) 發布的報告指出，儘管 Nvidia 第 4 季財測讓人有些失望，但股價在過去 8 週下跌約 50%，因此出現非常具吸引力的買點，且他認為該晶片股大幅低估 AI 市場的潛力。

Pitzer 估計，AI 市場所使用的半導體總額可達 800 億至 1200 億美元。相比之下，Nvidia 自身預測，在 2023 年之前，與 AI 相關的數據中心市場將達 500 億美元。

同一時間，Pitzer 認為，遊戲晶片業務有「恢復和增長的空間」，遊戲部門所帶來的自由現金流，將支持該公司持續投入研發資金至數據中心和汽車相關晶片。該分析師指出，亞太區強勁的需求將持續支持該公司成長。

Nvidia 於 11 月 15 日美股收盤後，公布 2019 財年第 3 季財報，營收為 31.8 億美元，低於分析師平均預期的 32.4 億美元。此外，該晶片製造商預測第 4 季銷售額將為 27 億美元左右，華爾街的預期為 34 億美元。