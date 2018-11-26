內外資不同調 三大法人買超台股45.44億元 外資翻臉又賣超鴻海

台灣九合一選舉結束，台股大盤今 (26) 日早盤勁揚，指數收在 9765.3.6 點，站上 5 、10 日均線，成交值只有 883.09 億元，三大法人合買 45.44 億元，其中本土法人賣超，外資則買超 51.3 億元，其中買超金控及大型權值股為主，但持續賣超鴻海 (2317-TW)。

台股集中市場自營商賣超 5.75 億元，投信賣超 0.12 億元，外資及陸資買超 51.31 億元。期貨市場外資淨多單口數增加 3389 口，未平倉口數達 43648 口，為近期以來新高。

集中市場外資買超較多個股為中信金、大同、聯電、友達、台積電、新光金、群創、新日光、台新金、欣興；外資賣超較多個股為國泰金、旺宏、中石化、大成鋼、東聯、東元、臺企銀、仁寶、國喬、宏碁、鴻海。

集中市場投信買超較多個股為上海商銀、中信金、聯茂、第一金、力成、矽創、冠德、裕融甲特、國際中橡、晶睿；外資賣超較多個股為大成鋼、遠東新、國泰金、開發金、富邦金、達運、中鋼、台塑化及和大。

今天集中市場自營商買超較多個股為聯電、中工、大同、華邦電、鴻海、裕融甲特、長榮航、華航、國喬、友訊；今天集中市場自營商賣超較多個股為新光金、義隆電、中石化、元大金、大成鋼、台泥、友達、國揚、上海商銀、台積電。

證券分析師張陳浩指出，台股今日成交量在 883.09 億元，顯示出市場法人、投資人對台股的審慎態度，且以今天的大盤成交值來看，也非攻擊量能，個股未來仍要看基本面的支撐。

證券分析師黃漢成說，蘋果概念股可成 (2474-TW)、大立光 (3008-TW)、鴻海、可成在今天的反彈後，後續仍將面臨修正的壓力，而由盤後資料顯示，外資今天買超大立光 135 張、賣超鴻海 2012 張、買超可成 259 張。