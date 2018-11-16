外資火力集中金融股 三大法人買超4.87億元 鴻海遭連10賣

台股今 (16) 日早盤在股王大立光反彈帶動下，股價開低後走揚，惟隨後在鴻海由紅翻黑拖累下，加上台積電跌幅擴大，指數表現受壓抑，尾盤權值股雖獲買單拉抬，終場仍下跌 29.37 點，以 9797.09 點作收，失守 5 日線。三大法人部分，自營商買超 6.7 億元，投信買超 4.57 億元，外資及陸資賣超 6.4 億元，共買超 4.87 億元。其中，鴻海已遭外資連 10 賣，近 10 日外資共倒貨近 5 萬張。

台指期部分，外資減持多單 4553 口，多單未平倉口數減至 37120 口；投信增持空單 48 口，空單未平倉口增至 29127 口；自營商增持多單 379 口，多單未平倉口數增至 2632 口。

外資今日買盤火力集中金融股，外資買超上萬張個股包括欣興、元大滬深 300 正 2、中信金、友達與元大金，買超上千張金融股包括開發金、兆豐金、台新金、第一金、玉山金、華南金、新光金、合庫金、中壽；電子股包括群創、華邦電、 臻鼎 - KY、金像電、晶電、達方等；傳產股則為中鋼、台灣高鐵、大同、統一、華新、東陽、正新。

外資買超第 1 名為欣興、買超 40924 張，第 2 名元大滬深 300 正 2、買超 27854 張，第 3 名中信金、買超 21661 張，第 4 名友達、買超 21334 張，第 5 名元大金、買超 13452 張，第 6 名開發金、買超 9349 張，第 7 名兆豐金、買超 8170 張，第 8 名中鋼、買超 8016 張，第 9 名群創、買超 7915 張，第 10 名台新金、買超 7547 張。

外資賣超第 1 名遠東新、賣超 18451 張，第 2 名台積電、賣超 15564 張，第 3 名聯電、賣超 11238 張，第 4 名旺宏、賣超 10166 張，第 5 名微星、賣超 10129 張，第 6 名南亞科、賣超 5213 張，第 7 名元大台灣 50、賣超 4811 張，第 8 名鴻海、賣超 4804 張，第 9 名中石化、賣超 4717 張，第 10 名新日光、賣超 4506 張。

投信買超第 1 名欣興、買超 2209 張，第 2 名雙鴻、買超 2070 張，第 3 名中信金、買超 1612 張，第 4 名矽創、買超 1134 張，第 5 名致伸、買超 1102 張；投信賣超第 1 名台半、賣超 1064 張，第 2 名台積電、賣超 1036 張，第 3 名南茂、賣超 680 張，第 4 名遠東新、賣超 606 張，第 5 名統一、賣超 603 張。

自營商買超第 1 名為元大滬深 300 正 2、買超 14843 張，第 2 名富邦 VIX、買超 5181 張，第 3 名中環、買超 4336 張，第 4 名晶電、買超 1504 張，第 5 名華邦電、買超 1117 張；自營商賣超第 1 名聯電、賣超 2600 張，第 2 名元大台灣 50、賣超 1655 張，第 3 名元大台灣 50 正 2、賣超 1581 張，第 4 名 FH 香港反 1、賣超 1414 張，第 5 名富邦深 100、賣超 1228 張。

國泰證期協理簡伯儀分析，成交量已連續 2 周遞減，周 K 線收小黑，但下影線長達 181 點，顯示盤面攻堅力道雖不足，但整體逢低買盤承接力道強，且多空呈現強力拉距。