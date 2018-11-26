仲量聯行：香港甲級商廈租金10月升勢放緩

仲量聯行11月26日日發佈的最新《香港地產市場觀察》報告，10月份整體甲級寫字樓市場租金繼續上漲，10月甲級寫字樓平均租金按月上升0.5，但與9月錄得的1%按月增長比較，升勢已見放緩。

中環寫字樓租賃需求也見放緩，退租招頂的面積升至337,100平方呎，主要是因不少企業決定遷出核心商業區。然而，銀行和金融服務機構在租賃市場依然活躍。中國招商銀行將搬遷至交易廣場三期，承租每層樓面面積為59,400平方呎的五層樓面，以配合業務擴張計劃。有關樓層之前由海航租用。

仲量聯行商業部主管鮑雅歷（Alex Barnes）表示：「因租戶遷往非核心商區，尤其是港島東及黃竹坑，10月整體甲級寫字樓租賃市場的淨吸納量為188,100平方呎。九龍東寫字樓市場也受惠於這一趨勢，由於越來越多租戶希望承租更高質素的寫字樓，令整體甲級寫字樓租金按月上漲1.3%，帶動九龍東寫字樓租金也按月上升1%，租金增長為各區之冠。」

仲量聯行研究部主管馬安平指出：「股市走弱，加上貿易戰不斷升級導致局勢愈趨不明朗，令投資活動顯得低迷。儘管如此，甲級寫字樓的小型單位繼續以高價成交。皇后大道中9號30樓一個2,930平方呎的單位據悉以1.635億港元或每平方呎55,800港元售出，創下該樓宇有史以來的最高成交價。」