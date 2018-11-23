【永豐期貨】台指選擇權盤後－大選前夕觀望氣氛濃 台股退守三角收斂下緣

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 89 點至 9625 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 42.3 點，電子期轉為逆價差 - 1.41 點，金融期逆價差擴至 - 6.26 點。現貨部分，三大法人賣超 20.32 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1223 口至 9916 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 279 口至 40255 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1586 口至 4436 口。

美股週四因感恩節休市一天，但歐股全面收黑且美股電子盤早盤開低，台指期早盤以平盤開出後一度小幅拉高，現貨開盤也在市場傳出蘋果將補貼日本電信商調降 Iphone XR 售價消息帶動下，蘋概股領軍帶動現貨小幅開高。但市場觀望週六九合一大選，現貨開盤預估量能不足 700 億元，市場觀望氣氛濃厚，加上陸股開盤前傳出美國有意聯合盟友聯合抵制華為 5G 設備採購，中美貿易戰近期四有再度惡化跡象，陸股開盤隨即開低走低，上午盤收跌近 1% 也拖累台股盤中由紅翻黑，盤中失守 9700 點大關，所幸近 11 點左右期貨突現大單拉高收斂跌幅，市場預期選前應有護盤力道推動台股跌點收斂，但隨著陸股下午盤開盤續跌，盤中失守 2600 點大關，台股尾盤也無力拉抬以相對低點下跌作收。終場加權指數下跌 47.41 點或 0.488%，收在 9667.3 點，成交量能 769.74 億，較前一日縮減 229.12 億。技術面來看，週五日 K 連二黑且以今年次低量創下 11 月以來收盤新低價，指數量縮逼近三角收斂下緣，而日 KD 指標持續死亡交叉向下，指數選後多空表態機會大增但多方似無退守空間。

選擇權分析

從選擇權未平倉量觀察，買賣權 OI 最大量支撐壓力區維持在 9200~10000 點，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.2 降至 1.15，反應籌碼面偏多架構略微降溫。而買權平均隱含波動率由 16.1% 升至 16.79%，賣權平均隱含波動率由 20.16% 升至 20.91%，VIX 指數則上升 1.20 至 21.05，整體選擇權狀況顯示隨著近日國際股市震盪加上台灣接近選舉，市場恐慌避險情緒升溫。

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