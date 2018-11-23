【華冠投顧】選前觀望，量低迷，政策護盤，卻連環套!

美股昨休市，台股因選舉將投票，觀望氣氛濃，開漲 15 點，拉高後回落到平盤下震盪，指數終場下跌 47 點，以 9667 作收，成交量 768 億元，周線下跌 129 點，黑 K 棒，連三黑!

美股昨因感恩節休市，歐洲 3 大股市收黑，而台股因面臨明天選舉投票日，交投清淡。電子股台積電 (2330) 跌 05 元收 218.5 元、鴻海 (2317) 漲 0.5 元，收 70 元，大立光 (3008) 漲 35 元，收 3310 元。而盤面上族群輪動，周三繼矽晶圓，被動元件，昨日的光學鏡頭，今日則輪到太陽能族群表現最佳，太陽能電池因傳報價上揚，帶動茂迪 (6244)，綠能(3519)，益通(3452) 與達能 (3686) 飆上漲停，太極 (4934)，安集(6477)，國碩(2406)，元晶(6443) 等大漲。選前族群輪動，續航力不足，昨日漲今日跌，像周三矽晶圓大漲後合晶 (6182)，中美晶(5483)，環球晶(6488) 等連跌 2 天，周四換光學鏡頭強勢，佳凌 (4976)，玉晶光(3406)，揚明光(3504)，今國光(6209)，聯一光(3441) 等當日股價衝高後殺尾盤，今日周五又重挫，投資朋友亂買亂追，套套套，連環套。

台股選舉投票前最後交易日，觀望，量縮，政策最後護盤，有夠鳥鳥的，族群個股無續航力，但選舉是一時的，下周選後回歸常軌，無護盤，尊重趨勢，順勢而為低接主流股才是賺大錢之道!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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