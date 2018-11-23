

◆盤勢分析

1. 周四因感恩節美股休市一天，但晚間傳出美國再提 301 條款，中美貿易再添新變數，美股電子盤呈現下跌。歐洲德、法兩市延續疲弱走勢，收盤跌幅 - 0.94%~-0.75%。

2. 周四台股早盤跳空開高，但因九合一大選在即，市場氣氛轉趨保守，且盤中本波強勢中、小型股獲利了結賣壓浮現，大盤一路震盪走低。終場加權指數下跌 26.81 點，跌幅 0.28%，收在 9,714.71 點。

3.OTC 指數早盤創高，盤中 6488 環球晶、8069 元太等權重股獲利了結賣壓沉重，股價快速走弱，導致收盤指數下跌 0.67%，收在 120.19 點，是近期首度表現不如加權指數。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股收小黑 K 線，短線區間震盪格局未變。

(2) 量能：成交量縮至 994.29 億元，後續量縮價穩為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標持續向下、MACD 柱狀體走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 43.50 億元；外資 - 19.21 億元、投信 - 1.03 億元、自營 - 23.27 億元。

5. 電子類股

(1) 光學：6209 今國光法說會表示已經爭取到亞馬遜等 5 家客戶訂單，明年營運有望大幅提升，股價早盤快速上攻，帶動 3406 玉晶光、3504 揚明光、4976 佳凌、3019 亞光股價底部反彈。

(2) 主機板：因 CPU 缺貨與挖礦需求退燒，主機板族群第三季獲利走弱，但 2377 微星、2376 技嘉周四開始量出轉強。

(3)IC 設計：2388 威盛宣布將與 AI 新創公司 Lucid 聯手，發表監視器、零售相機、機器人和無人駕駛的 AI 深度感知功能解決方案，預計 2019 年將開始出貨，股價量出跳空漲停。

6. 非電子類股

生技：1795 美時第三季轉虧為盈，股價量出再創波段新高；4174 浩鼎單株抗體新藥 OBI-888 獲 FDA 核准胰臟癌孤兒藥資格，早盤股價跳空漲停。

7. 重點訊息：

(1) 元太出貨回溫 明年營運樂觀: 受到亞馬遜電子書閱讀器新品上時程延後的影響，元太第三季合併營收為 39.66 億元，年減 17.2％，淨利為 8.4 億元，年減 28.4％，每股盈餘約 0.75 元，表現不如去年。不過亞馬遜新品在 11 月上市，可望支撐第四季出貨，元太預估第四季營運表現和第三季相當，2019 年市場恢復正常，展望樂觀。電子貨架標籤維持高成長，元太將轉換美國電子紙材料廠的產能生產電子貨架標籤，以滿足市場需求。

(2) 達邁 搶攻異質 PI 商機: 受惠於傳統旺季拉貨強勁，PI 薄膜供應商 3645 達邁第三季繳出亮眼成績單，營收、獲利皆回溫，每股盈餘 1.08 元改寫歷史次高紀錄，今年前三季營運表現更大幅優於去年同期。市場預期由於 5G 技術以及折疊式手機概念逐漸浮出檯面，MPI 成為市場關注的焦點之一，在未來可撓式的 OLED 軟性材料中，PI 將占有一席之地，而相關供應商也間接受惠。

