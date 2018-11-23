【大慶證券】盤前分析－台股弱勢整理  資金靠攏基本面績優股



◆盤勢分析

昨日美股因感恩節放假，近期美股走勢偏弱，除部分指標股財報不如預期外，美中貿易戰未見好轉，使股市壓力再起。原先被視為川習會開場的劉鶴訪美行程喊卡，使貿易談判再陷僵局，月底川習會成最後防線，若協議不成，美中恐進入冷戰，除原先 2000 億美元中國進口關稅由 10% 調高到 25% 外，不排除將對另外 2670 億美元進口商品課關稅。全球兩大經濟體衝突若升溫，勢必使全球景氣蒙上一層陰影，亦影響全球股市走向，後續觀察川習會是否能順利舉行，只要有所進展，就有激勵股市效果，美股也有機會打出第二隻腳，但若無法達成協議甚至使情況進一步惡化，美股恐將有新的破底危機，需格外注意。

美中貿易紛擾難解，經濟又面臨成長趨緩風險，OECD 下修全球經濟展望，將 2019 年的 GDP 成長率由原先的 3.7% 降至 3.5%，SEMI 也示警明年半導體將轉淡，在明年景氣轉淡下，昨日亞股普遍弱勢整理，台股早盤開高後亦由紅翻黑，終場下跌 26 點收在 9714 點，成交金額 999 億。台股呈弱勢整理，回到 9700 點大關位置，且 5 日、10 日等短期均線下彎，極短線指數壓力漸增，所幸月線已重新上揚，有助支撐指數走勢，短線只要 11/21 低點 9632 點不被有效跌破，整理格局就可延續，不過多頭若要再攻，仍需盡快量增站回短期均線之上，否則待月線再次向上扣抵，月線再次轉折向下後，恐加重台股壓力，須持續關注。

昨日盤面類股普遍拉回，族群多零星點火，不過仍有部分類股逆勢上漲，光學族群的今國光佈局有成，拿到 5 家歐美大廠客戶訂單，法說樂觀看待 2019 年營運，除股價大漲 7.7% 外，激勵同族群如揚明光、玉晶光、亞光等逆勢上漲。另外明年展望樂觀的 5G 概念股持續表現，光通訊相關的環宇 - KY 漲停作收，眾達 - KY、波若威等也有表現，基地台相關的譁裕、台揚、昇達科等也全數上漲。整體來看，在台股弱勢整理之際，類股維持快速輪動，短線漲多個股需留意賣壓，但股價經過整理，且法人持續布局的個股，後續仍有機會表態，考量全球景氣面臨下行風險，國際股市走勢偏弱，建議以具基本面的類股為宜，包括第四季進入旺季、明年產業展望正向等要素，如紡織、電動車、5G 等，相關類股經整理後，仍可擇優去做布局。

