【華冠投顧】武傑電台:台股震盪!個股輪漲!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3406 玉晶光、2314 台揚、3661 世芯 KY、2442 新美齊、2327 國巨。

台股盤勢分析:

個股輪漲

美股止跌回穩，台北股市早盤上漲 + 27 點開出，在台積電的拉高下，指數一度上漲 + 51 點；可惜在大選前夕，短線氣氛濃厚，終場指數下跌 - 26 點作收，收在 9714 點。

選舉前夕，雖然上半場買盤擴散，中、小型紛紛在選前急拉表態；但是在短沖當道的情況下，市場資金也是來的快、去的快。今天成交量不足千億，顯然法人在面對美國『感恩節』和台灣的『九合一大選』，普遍有提前休假跡象。因此，雖然整體多方格局沒有改變；但是指數空間預料不會太大，盤勢結構應該還是『個股輪漲』。

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

1795 美時、4991 環宇 KY、6462 神盾、3356 奇偶、6209 今國光、3413 京鼎… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

3519 綠能、3443 創意、3037 欣興、5483 中美晶、3189 景碩… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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