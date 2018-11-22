【華冠投顧】盤後分析：賣壓漸重

劉彥良 分析師

美股跌深反彈，台股卻是開走低，無論上市或上櫃指數，幾乎都收在全場最低點。周六就是九合一選舉，選前賣壓漸重，搶反彈的資金在今天已經開始落跑，選後在護盤力道減弱下賣壓還會更重。

昨天表現最強勁的漲價概念股，今天幾乎全數拉回，其中中美晶 (5483) 下跌 6%、華新科 (2492) 下跌 4%、杰力 (5299) 下跌 3%。不過資金轉而流入二線光學股，盤中高達 5 檔漲停板，可惜的是收盤僅剩佳凌 (4976) 亮燈，另外表現較佳的還有今國光 (6209) 上漲 7.7%、揚明光 (3504) 上漲 5%。

10 月崩跌的台股，進入 11 月以來維持量縮且在 9800 附近橫向整理，上有壓下有撐，不過美股卻開始高檔補跌，而且無論就企業財報或是經濟數據都在在顯示景氣下滑的不確定性，故未來空方勢必會有一根帶量 k 棒來中止台股的反彈行情。

現階段持股檔數不宜過高，而且考慮到中長期均線走空下，應拉高空單比重或是適當納入避險 ETF 於投組當中。

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