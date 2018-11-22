【瀚亞投信】底部訊號浮現 印度股債11月好樂

經歷十月份全球市場修正風暴，印度股債近期同步反彈，進場時機浮現!

印度債市挾著企業財報、盧比止穩、升息放緩及央行購債 4 大利多，11 月表現一枝獨秀。瀚亞投資認為，印度債市底部已到，股市則醞釀反彈機會，投資人不妨透過共同基金進場，運用單筆及定期 (不) 定額擇時布局。

股市 4 大底部訊號浮現

印度股市受到盧比重貶、經常帳赤字及通膨等因素干擾，8 月創新高後修正超過 14%，瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，4 大底部跡象已現，包括 (1) 修正時間與幅度滿足、(2)企業獲利增長如預期、 (3)原油價格滑落、(4)印度盧比貶勢停歇甚至逐漸回升，印股醞釀另一波反彈。

林庭樟指出，統計印度 2006 年至迄今，NIFTY 指數共有 15 次跌幅大於 - 10% 的急遽修正，平均跌幅達 - 14%，而後 3 個月期間回到原先高點，更有 11 次在 6 個月期間內衝破前高；此外，歷次修正後多由大型股打第一隻腳回升，再由中型股隨後跟上。另可留意的是，當金融、金屬這類高 Beta 股開始優於其他類股表現時，就是即將脫離底部的訊號

林庭樟認為，印度股市的投資價值無庸置疑，今年貨幣貶值幅度超過 17%，隨著油價反彈、通膨率獲控制，盧比止穩後升值趨勢將有利於市場從谷底向上，建議投資人採取定期定額加碼，靜待外圍市場負面消息消化後，印度重拾上漲攻勢。

債市擁政策利多與高債息優勢

今年來走勢備受油價上揚、盧比貶值所壓抑的印度債市，在印度央行力挺、連續加碼買進公債下，重新吸引資金買盤。根據統計，印度央行自 2018/5 起開始購債，截至 10 月共買進 8,600 億盧比 (約 118 億美元) 公債，本月可望再加碼 4,000 億盧比，以捍衛盧比貶值、提高流動性。

此外，印度央行未來半年內將進行 1.3 兆盧比公開市場操作，最快將在本月向銀行體系再注入 4,000 億盧比。瀚亞印度趨勢多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人周佑侖表示，此舉將有助於緩解金融體系的現金短缺並穩定市場利率，加上通膨走緩，印度債動能將恢復。

周佑侖認為，無論從債券殖利率、經濟基本面、油價走勢、匯率波動、加碼時機等條件來看，疑慮逐漸散去，印度股債市均已充分反應利空；反觀印度基本面實質轉強，建議投資人反而要把握布局時機。目前公債殖利率高達 7%，公司債達 8.8%，相較於高收益債或新興市場債都更具吸引力。

債市進場門檻高 共同基金布局最佳

目前國內可參與印度股市的工具常見 ETF、基金，但印度債市因具稀缺性及進入門檻高，透過共同基金是最便利的方法。瀚亞投資目前擁有台灣核備境內外最完整的印度基金平台，包括股票型、平衡型、債券型、多重資產與基礎建設債券，投資人可依據不同印度資產投資比重做布局選擇。

警語

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示絕無風險。本基金得投資於高收益債券，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。本基金得投資於高收益債券，故投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金最高可投資基金總資產 15% 於符合美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人投資前須留意相關風險。投資於基金受益憑證部分可能涉有重複收取經理費。本基金外幣計價受益權單位以美元及人民幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。當美元及人民幣相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外幣交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。 此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。本基金人民幣計價受益權單位之人民幣匯率主要係採用離岸人民幣匯率（即中國離岸人民幣市場的匯率，CNH）。人民幣目前受大陸地區對人民幣匯率管制、境內及離岸市場人民幣供給量及市場需求等因素，將會造成大陸境內人民幣結匯報價與離岸人民幣結匯報價產生價差（折價或溢價）或匯率價格波動，故人民幣計價受益權單位將受人民幣匯率波動之影響。同時，人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管，中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升貶值，造成人民幣匯率波動，投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，投資人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金配息組成項目，包括近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，可於經理公司網站查詢。基金配息係依據基金投資組合之平均股利率、債息及匯率避險收入為計算基礎，並預估未來一年於投資標的所取得之前述收益，並考量當下已經實際取得的股利和可能發生之資本損益，適度調節並決定基金當月配息類股之配息率，以達成每月配息之頻率。經理公司視投資組合標的股利率、債息及匯率避險收入等水準變化及基金績效表現調整配息率，故配息率可能會有些微變動，若投資標的整體收益率未來有上升或下降之情形時，基金之配息來源可能為本金。此外，年化配息率之訂定應以平均年化投資組合收益率為參考基準，惟經理公司保留一定程度的彈性調整空間，並以避免配息過度侵蝕本金為原則。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除面臨債券之利率風險、流動性風險與信用風險外，還可能因標的股票價格波動，而造成該轉換公司債之價格波動。投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債因無信用評等或非投資等級因素，其利率風險、外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券。