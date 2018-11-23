【富蘭克林】亞洲小型股 掌握亞洲在地內需商機

聯準會緊縮政策與美中貿易衝突壓抑今年以來新興市場表現，不過，近期全球經濟成長放緩使得部分聯準會官員堅定升息的意向有所鬆動，而美中貿易對立情勢最為嚴峻的時期可能已過，新興市場投資契機或已逐漸顯現。富蘭克林證券投顧表示，進入 2019 年金融市場可能仍將維持高度波動走勢，建議可透過諸如亞洲小型股等側重內需市場、波動風險相對較低的投資標的，作為新興市場佈局的核心配置。

小型企業更貼近亞洲市場內需商機、小型股就投資組合而言反而還比較不波動

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾表示，相較新興市場大型企業因營收來源較為廣泛、受成熟市場等全球需求變動影響較深，新興市場小型股更受到當地經濟環境影響，包含國內需求、人口結構、當地政府政策變動等，因此新興小型股與大型股的曝險完全不同，新興小型股的產業集中在科技、消費性耐久財、輕型工業、醫療保健等類股，營收來源更加側重於新興市場當地的內部需求，而這些成功的小型股可運用其當地優勢拓展國際市場，逐步擴張成長為中大型股，其中潛在龐大資本增值空間值得投資人以長線角度佈局。

賽加爾進一步表示，關於小型股投資的迷思是，小型股股性較為活潑股價波動大，因此投資這類資產需要承受較大的風險。的確，新興市場小型股的風險當然與所屬新興市場相關，這部分是高於成熟市場的，然而，不同的新興市場間小型股相關性卻很低，例如南韓的線上購物業者與印度的水泥企業股價面臨的風險完全不同，股價漲跌表現可能也很不一致，這將能降低整體小型股的投資風險。實際上，截至 2018 年 10 月底，MSCI 亞洲不含日本小型股指數在過去三年、五年的波動度皆是低於 MSCI 亞洲不含日本大型股指數的。

亞洲小型企業基金五大主題優勢

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金在成長動能最為強勁的亞洲新興市場，尋找最為汲取當地資源挹注的亞洲小型企業，透過側重於中國、印度、南韓等幾個政府皆在積極進行改革的亞洲國家的中小型企業，藉由民生消費、宅經濟、美容保健、資訊科技與金融深化五大趨勢主題投資，希冀掌握到新興亞洲經濟體最活躍領域所創造的投資機會。