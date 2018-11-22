國際大客戶反水：阿布扎比主權財富基金就1MDB醜聞起訴高盛

馬來西亞主權財富基金 1MDB 的貪污醜聞愈演愈烈，高盛投行部的國際大客戶之一今日正式起訴了這家昔日的華爾街之王。

阿布扎比國際石油投資公司（IPIC）是一家阿聯酋主權財富基金，曾是馬來西亞 1MDB 的合作夥伴，周三正式向紐約州地方法院起訴高盛及部分涉事個人，理由是高盛在這樁「大型國際陰謀」中的核心地位，以及高盛在參與醜聞時試圖賄賂 IPIC 的高管，尚不清楚 IPIC 索要的賠償金額。

高盛周三收漲 0.66%，報收 192.60 美元，創 2016 年 11 月初以來最低，也是當年美國總統大選之前以來最低。僅 11 月一個月，高盛就累跌近 14%，即將獲得 2012 年 5 月以來最差單月表現。高盛較 52 周新高逾 275 美元跌超 30%，深陷技術位熊市區間。

訴訟文件稱，IPIC 在 2015 年擔保了高盛安排、1MDB 發行的近 35 億美元債券。當 1MDB 因醜聞發酵違約後，時任馬來西亞政府同意償還 IPIC 的損失，這一和解方案隨後受到新任政府的質疑。

在 2012 至 2014 年間，IPIC 的高管與 1MDB 達成一系列協議，投資了馬來西亞的房地產和發電站等開發項目。美國與馬來西亞的檢方都認為，這些交易是精心設計的騙局，以便相關個人為了利益從 1MDB 中盜走大額資金。

IPIC 還認為，高盛在期間賄賂了 IPIC 前董事總經理 Khadem al-Qubaisi，以及 IPIC 子公司 Aabar Investments PJS 的首席執行官 Mohammed al-Husseiny，誘使他們違反基金的利益參與 1MDB 貪污案。訴訟稱，為了換取賄賂，上述兩人同意操縱所屬機構，濫用機構名稱和基建來推進該計劃。

此外，IPIC 已在阿布扎比對上述兩名前高管提起刑事訴訟，認為阿聯酋人 al-Qubaisi 涉嫌接受並洗錢了近 5 億美元 1MDB 被貪腐款項，用來購買美國洛杉磯和紐約的豪宅，而美國公民 al-Husseiny 收到了 6000 多萬美元。IPIC 還在倫敦啟動了一項仲裁程序，請求執行 2017 年 5 月與時任馬來西亞政府就高盛安排債券違約後達成的和解協議。

隨著高盛亞洲前合夥人 Tim Leissner 向美國司法部認罪，承認幫助洗錢並違反外國反賄賂法律，高盛在 1MDB 貪污案中的角色受到越來越嚴格的審查。雖然高盛堅稱事先不知情貪污與賄賂計劃存在，但 IPIC 起訴書認為，高盛在醜聞中扮演了「核心角色」。

《華爾街日報》分析指出，由高盛安排、IPIC 擔保的債券發行確實是貪污醜聞的核心。美國司法部的調查結果顯示，高盛通過代號為 Magnolia、Maximus 以及 Catalyze 的項目為 1MDB 籌集了 65 億美元，從中賺取約 6 億美元；而 IPIC 擔保的債券項目為高盛賺取了整個醜聞中近一半的利得。

文章稱，IPIC 的起訴表明，馬來西亞 1MDB 醜聞的影響可能外溢到高盛銀行業務。IPIC 以及醜聞之後組建的另一阿布扎比主權財富基金 Mubadala Investment Co 都是高盛投行業務的長期客戶，多年來僱傭高盛提供融資與交易建議。熟悉高盛地區業務的人士稱，如果阿聯酋將業務從高盛轉走，可能影響其他中東國家主權財富基金的心態，特別是沙烏地阿拉伯。

前高盛銀行家 Tim Leissner 承認參與 IMDB 醜聞的罪行，等於高盛間接承認了有罪。上周，馬來西亞財長 Lim Guan Eng 表示，對高盛經手 1MDB 幾十億美元的問題交易，該國將尋求高盛退還所有交易收費。甚至還有消息暗示，剛剛卸任的前高盛 CEO 貝蘭克梵也知情這一貪腐醜聞，並在 2013 年見過醜聞涉事人物：馬來西亞前總理納吉布。