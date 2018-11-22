複製阿里巴巴？亞馬遜押注行動支付

亞馬遜在美國零售市場強勢攻城略地，令昔日眾多的傳統零售巨頭沃爾瑪等黯然失色。現在，他們正在美國市場開闢新的業務——行動支付。

華爾街日報周三引述知情人消息稱，亞馬遜正致力於推廣其名為 Amazon Pay 的數字錢包業務。

這意味著，亞馬遜正試圖將其服務範圍從零售擴展到金融支付領域。聽起來是不是很耳熟？當初阿里巴巴的發展路徑就是先通過淘寶網開展網上零售，再成立支付寶殺入行動支付。

報導稱，亞馬遜正尋求在最初階段與加油站、餐廳和其他消費實體店面開展合作。這些初步合作目標有一個共同點：不是亞馬遜的直接競爭對手。原因很簡單，對手們極有可能抵制 Amazon Pay。

切入行動支付領域展現了亞馬遜的野心：他們想要在消費領域成為更大的參與者，顯示了他們希望進一步融入大眾生活的願望。

尚不清楚亞馬遜將提供何種方式來讓用戶使用 Amazon Pay，也許是通過發送手機驗證碼，也許是其他方式。

競爭

在目前的美國行動支付市場，PayPal 處於領頭羊地位，其在今年 6 月底的全球活躍帳戶總數達到 2.44 億，美國市場收入貢獻超過一半。蘋果公司的 Apple Pay 在截至 3 月時的美國用戶數量超過 500 萬人。

在美國市場，消費者更多的支付方式並非電子支付，而是傳統的銀行卡支付。根據尼爾森 2017 年的統計，Visa 和 Mastercard 統治了 75% 的美國信用卡交易以及 90% 的美國借記卡交易。

相比之下，中國消費者對於行動支付的使用程度遠高於美國。支付寶在截至 5 月時已有 8.7 億全球年活躍用戶，其中中國國內用戶有 5.52 億。阿里稱支付寶已成為全球最大的手機支付服務商。騰訊旗下的微信支付用戶數量在截至 6 月末時超過 8 億。

中美行動支付市場的普及程度顯著不同，重要的一點在於電子支付的交易成本差別很大。這也是亞馬遜想要拓展美國行動支付市場時將要遇到的一個重大挑戰。

第一財經曾刊發紐約 Miles GL 資本管理公司創始人兼基金經理劉谷硯的文章稱，美國支付鏈上的交易成本大約在 2%-3%，主要因為層級眾多。而中國的支付巨頭們能把交易成本降低到千分之三到四，甚至零（通過餘額的利息來補貼整個支付鏈條）。

比如支付寶，就已經縱向從商戶的支付入口、商戶服務商、卡網路、發卡銀行直到用戶的電子錢包全部打通。在美國，最相似的就是 PayPal/Braintree 的組合，雖然不能繞過發卡銀行，但是還是打通了大部分的層級。