聯準會升息服軟了？高盛摩根大通都不這麼看

近來金融市場動盪，華爾街機構對聯儲升息前景的預測出現分歧，摩根士丹利預計今年 12 月升息後，明年聯準會只會升息兩次，而摩根大通和高盛均預計，今年 12 月和明年共升息五次，即明年加四次。

Bruce Kasman 為首的摩根大通經濟學家在報告中寫道，央行收緊貨幣的力度將超出市場目前預期。其認為，目前美國失業率跌至 2.3%，聯儲青睞的通膨指標上漲 2.3%，這將驅使聯準會將當前基準水平 2% 左右升至 2.25%。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 為首的研究團隊認為，今年 12 月聯準會升息的機率為 90%，明年合計升息四次的風險「大體均衡」。

高盛經濟學家們承認近期美股遭到拋售，但指出，評估 1994 年以來的市場下跌發現，只有在其他金融環境指標也急劇惡化，或者經濟增長跌破長期趨勢水平的情況下，聯準會才會轉為寬鬆。他們稱：「雖然信用債利差最近有所增擴，但增長仍遠高於潛在水平。」

聯準會最近一次公布聯儲內部對未來利率的預期是在今年 9 月會後宣布升息時。當時公布的點陣圖顯示，聯儲維持此前的升息預期不變，多數聯儲官員仍預計，2018 年、2019 年和 2020 年分別合計升息四次、三次和一次。

但隨著最近市場動盪加劇，一些分析人士已經開始懷疑聯準會會改變僅兩年的升息步調。有分析指出，市場似乎正在動用獨特的力量，逼迫聯準會儘早「投降」。摩根士丹利的經濟學家預計，明年聯儲只會升息兩次。上周聯準會主席鮑威爾等高官講話被視為口風有變。最近還傳出聯儲明年可能暫停升息的消息。

芝加哥商業交易所（CME）的「聯準會觀察工具」顯示，到本周三美股收盤後，若以每次升息 25 個基點，目前美國聯邦基金利率期貨交易市場預計，從今年 12 月到明年 12 月，聯準會在目前基礎上升息兩次的機率為 35.6%，升息三次或更多的機率為 37.4%，升息一次的機率為 22.4%。一周前預計升息三次或更多的機率為 47.2%，升息兩次機率為 33.7%，升息一次機率為 16.4%。

消息稱聯準會可能明年中止升息

本周二，美股三大股指盤中一度齊跌超 2%，完全抹去年內漲幅，標普 500 再次跌入技術位盤整區間。次日美股盤前，國際市場新聞社（MNI）消息稱，聯準會可能最早在明年春季停止升息周期。

上述消息稱，聯儲 12 月升息幾乎已是毫無懸念，不過已經開始考慮至少暫停對貨幣政策的逐步緊縮，有關暫停緊縮的討論將從明年 3 月份會議開始變得活躍起來，到明年 6 月肯定會更活躍。

消息傳出後，美股股指期貨刷新日內高位。周三當天，美股三大股指集體反彈。周二收跌 1.82% 的標普 500 高開 0.6%，周二收跌逾 550 點的道指高開近 120 點，周二收跌 1.7% 的納指高開 1.15%，盤中標普漲逾 0.8%，道指漲約 200 點，納指漲 1.4%，但午盤迴吐多數漲幅，道指轉跌。最終，標普收漲 0.30%，道指收跌 0.95 點，那斯達克綜合指數收漲 0.92%。

五大科技股 FAANG 中，周三奈飛和蘋果收跌，其他三隻股票收漲，Facebook 領漲。蘋果盤初一度漲約 2%，但尾盤轉跌，為連續第三日下跌，本周一以來下跌 8.6%，本周為連續第八周下跌。

聯儲高官近來表態被視為口風有變

上周，聯準會主席鮑威爾講話中對美國經濟整體持樂觀態度，但暗示了 2019 年暫停升息的條件，即美國經濟將面臨三大阻力：全球需求放緩、財政刺激消退，以及升息對經濟的滯後影響。

上周聯準會「二把手」、副主席 Richard Clarida 稱，近三年的升息已令聯準會的短期利率接近中性水平，這將成為未來考慮貨幣政策的一個關鍵因素，未來升息將取決於經濟數據。上周亞特蘭大和明尼蘇達聯儲主席也表示，海外經濟活動降溫敦促美國升息政策更為謹慎，海外形勢愈發成為美國強勁經濟的阻力。明年 FOMC 票委、芝加哥聯儲主席 Charles Evans 最近也強調：「我們現在處於需要特別依賴數據的時刻。」

本周一華爾街見聞會員專享文章《小心，聯準會口風突變》提到，摩根士丹利首席經濟學家 Chetan Ahya 指出，聯準會的口風上出現微妙變化，這些變化在於：

更加強調要看數據，同時透露出在實現中性利率之後政策決定上會有一定靈活性。

不過值得注意的是，儘管傳遞出的信號在變化，但這並不意味著市場就可以開始期待聯準會改弦易轍。Ahya 指出，在全球經濟持續增長的背景下，正如摩根士丹利首席美國經濟學家 Ellen Zentner 預計，聯準會會保持目前的升息路徑，直到利率升至它所認為的中性區間，隨後才有可能暫停升息，而這要在今年 12 月以及明年 3 月和 6 月這三次升息之後才會發生。

野村證券跨資產研究主管 Charlie McElligott 則是認為，聯準會「已經在每個人面前低頭了」。因為鮑威爾和 Richard Clarida 等重要貨幣政策制定者上周在演講中承認「全球經濟增速放緩」這一事實；更多官員也提到，政策已經接近中性利率了。10 月初鮑威爾還認為「遠未達到中性利率」，不僅暗示還有更多次升息，也代表升息至限制經濟增長水平的可能性較高。但上周五副主席 Clarida 明確表示「升息到中性利率為止是合理的」，至少有效移除了一次升息預期。