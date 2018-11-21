傳義大利政府可能修改預算案 歐股反彈 泛歐 Stoxx 600漲逾0.6%

據傳義大利政府可能修改 2019 年預算案，與歐盟達成妥協；受此消息激勵，今 (21) 日歐股反彈，泛歐 Stoxx 600 指數漲逾 0.6%。

台北時間週三下午 5 點 33 分，CNBC 報價顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.62%，德國 DAX 指數上漲 0.93%，法國 CAC 40 指數上漲 0.62%，英國 FTSE 指數上漲 0.70%。

截至 11 月 20 日，歐股已連續 5 個交易日收跌。

根據路透社報導，義大利副總理兼內政部長 Matteo Salvini，可能會重新檢視、修改 2019 年預算案，此舉有助緩和與歐盟之間的緊張關係。

荷蘭券商 AFS 分析師 Arne Petimezas 表示，義大利與歐盟取得共識的可能性，將因此增加。

上述消息帶動銀行類股上漲，早盤漲幅約 1%；其中，Banco BPM 漲逾 6%，聖保羅銀行 (Intesa Sanpaolo) 漲逾 2%；科技股亦走揚，上漲約 0.4%。

義大利預算案於 10 月遭歐盟退回，且必須於 11 月 13 日之前，完成修改並重新提出，否則義國恐面臨經濟制裁。

該預算案的最大爭議在於，義國財政赤字占國內生產毛額 (GDP) 比例，達 2.4%，赤字目標不僅遠高於前任政府，更直逼歐盟規定的 3%；歐盟執委會曾多次表示，此案嚴重違反歐盟預算規定。

然而，Matteo Salvini 卻在截止日當天宣布，財政赤字占 GDP 比例 2.4%、明年 GDP 成長 1.5% 等目標，皆維持不變。

Salvini 還強調，若歐盟以違反財政規定為由，對義大利祭出懲罰，「將是個錯誤」。