瑞基海洋從水產養殖出發 未來將著手寵物市場

瑞基海洋 (4171-TW) 今 (21) 日舉辦業績發表會，說明最主要的產品為核算檢測儀 POCKIT，主要應用在水產養殖市場，目前也漸漸改變營收比例，將非水產試劑的比重拉高，以做多方布局，目前將全力衝刺寵物市場。

瑞基海洋執行長張曉芬表示，瑞基將產品製造導向微型化、簡易化與平民化，可以落實到各種檢測現場，目前成長規模最多的屬全球動物健康市場，預計將在 2020 年達到 330 億，其中寵物市場就佔了 4 成，因此在寵物試劑的領域布局也將多加著墨，以營收比例來看，2017 年寵物試劑佔比 5.3%，今年來到 7.25%。

張曉芬表示，寵物試劑將主攻大陸各省知名獸醫院與連鎖醫院，目前客戶數已達 250 家寵物醫院，在中國寵物的核酸檢測市場市佔率達到第一，未來預計在 2019 年達到 400 家寵物醫院客戶。

張曉芬說明，瑞基的 POCKIT 儀器在今年已完成在中國的醫療器械申請，這是相當大的一步，因為中國 2017 年的法規上做了改變，許多醫療器械都必須微調功能，同時另一項產品 POCKIT Central 全自動核酸檢測平台，也取得歐盟 CE-IVD 證書，POCKIT Central 受英國、法國以及義大利的矚目，目前正與 IVD 廠商進行洽談。

瑞基表示，未來將在寵物領域深耕健康管理市場，亞洲部分將針對日本、韓國、新加玻、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南以及汶萊等 8 國建立代理體系，美國則從動物收容所著手布局，讓檢測產品能夠深入各國的需求，藉此增加品牌優勢。