百達-KY估全年營收年增逾5% 產品價格調整 明年毛利率恐略減

百達 - KY(2236) 受到中國車市不佳影響，整體銷售平淡，估今年業績年增約 5% 至 10%。展望 2019 年，預期醫療產品出貨將增加，設備出貨也傾向正面看待，法人估，百達 - KY 明年在產品價格及組合調整下，毛利率約 25.4%，將較今年略減。百達 - KY 今年前三季稅後淨利 8,666 萬元，每股稅後純益 2.14 元，較去年同期 2.37 元略減。自結 10 月合併營收 2.04 億元，較去年同期成長 16.4%，累計前 10 月自結合併營收 18.41 億元，較去年同期成長 7.8%。



產品營收比重來看，今年第 3 季汽車零配件占比約 79%，機車零配件占比約 5%，設備和其他占比約 16%。



百達 - KY 指出，主力客戶一汽大眾目前銷售正常，前三季銷售量年增 4.3%，在多款 SUV 推出下，預估 2019 年銷售量年增可達 5%。



機台設備方面，2019 年預估出貨約 8 台，金額 1 億元，明年第一季有 2 台設備訂單在手，據了解，韓國公司也在詢問設備報價，對於明年設備出貨正向看待。



醫療器材部分，預計 2019 年出貨約 0.5 億元，品項為滅菌盒，目前已經開始出貨除醫療滅菌盒外，也有剪刀止血鉗等產品。