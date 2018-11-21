【華冠投顧】幸運星-好強的人工盤！！先殺再拉……跟阿尼奇走自然可以找到財富的花朵！！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：5483 中美晶、1795 美時、3682 亞太電、2327 國巨、6182 合晶

由於美股蘋果持續下挫破底，油價大跌使能源股下跌等因素，使道瓊下挫 551 點。台股受影響，開盤就跌破 9700 點，指數一度大跌超過百點，多數權值股都壓盤。然而阿尼奇今日從中小型股點火，以矽晶圓、被動元件為首，不僅讓 OTC 指數由黑翻紅，也使大盤跌幅收斂。2317 鴻海、3711 日月光等青蘋果又破底了，但靠著 2330 台積電、3008 大立光、2881 富邦金等大型股及中小型股的強力拉抬，指數一度翻紅………… 大盤收盤僅跌 2 點，成交量 1,011 億元。OTC 部分很明顯的人工盤，收盤漲 1.13%，成交量 303 億元。合計上漲家數為 711 家，下跌家數增為 646 家……

今日由被動元件 2327 國巨、2492 華新科先撐盤，接著控盤者拉 OTC 的矽晶圓六顆星－3016 嘉晶、3707 漢磊、5483 中美晶攻上漲停板，帶動 3532 台勝科、6182 合晶、6488 環球晶一起大漲。昨天分享 3356 奇偶、3128 昇銳兩天兩根漲停板，3454 晶睿、5251 天鉞電創高， 3552 同致、5388 中磊今天也續強…… 半導體族群受昨日美股費半指數逆勢上漲影響…… 今日開始，跌最深的半導體銅板股也開始跌深反彈，如 8028 昇陽半、2342 茂矽、3264 欣銓……

其他強勢股有 1795 美時、3354 律勝、3682 亞太電……

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