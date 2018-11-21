【顧德投顧】盤後分析

◆盤勢分析

七傷拳發酵，油價續跌

5G、車用、生技類股強勢大漲

美股再次因為蘋果砍單效應，三大指數大跌，基本上形態已經成為空頭格局，華爾街分析師紛紛認為由去年所展開的經濟增長應該已經進入了終結的狀態，呼喊這根本就是 "熊市"；而費半指數昨天卻仍是小漲，Analog、應材、超微、美心整合、德州儀器維持小漲格局；在這種狀況下，似乎美中貿易戰有機會會提前做個結束，這次因為美中貿易戰所帶來的經濟影響將可能趨緩。

一直說: 台股發展看陸股發展，選前不要空

陸股、恆生、南韓指數從開低盤就一直強拉，上海綜合指數與恆生指數收紅作收；美股盤後小道瓊 12 月期貨小漲 80 點左右；台股由櫃買指數帶頭表態提前翻紅，帶領上市指數回升，終場小跌 2 點；台積電開盤大跌 4 元，盤間跌幅拉高翻紅，小漲 1 點收；由於昨日油價大跌，台股開盤由水泥、航運、紡織等權值股進行拉抬；很快換手由車用、5G、生技、安全監控類個股表態，未來在選股上，仍可以選擇與油價相關的個股進行趨勢性選擇，至於短期的趨勢仍可以放在汽車、5G、生技、安全監控個股。

國巨反彈有望，需要觀察

從 7 月份就持續弱勢的國巨，今天碰觸季線明顯突破，五日線與季線即將產生黃金交叉，似乎預告著可能進行一波跌深反彈；要進行反彈仍然需要消化過程中大量套牢的賣壓，看起來也是一件挺辛苦的事情，建議投資朋友多觀察幾天再說。

油價續跌破底

油價續重挫，主要原因在於利比亞國內經濟困難，對於減產議題無法配合 OPEC 的想法，消息出來油價如預期碰觸 20 日線後轉弱急跌，最低來到 52.77 元，整個下跌趨勢沒有改變；未來仍然可以持續布局油價相關的航運、紡織、塑化個股；台塑化從 115 元下跌至 112 元，看來這個題材還會持續發酵。

美股空頭趨勢可能仍會持續，建議投資人在選前應該避面抱股過選舉，避開選後可能產生的補跌行情。

林開誠 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估