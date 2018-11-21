【華冠投顧】持續無量震盪整理

范振鴻 分析師

●盤勢分析

昨天提到『量縮難出貨』今天受美股影響開低後也還是沒量，而且有不斷說這個盤就是 9616~10014 震盪，沒突破一方前就是震然後看個股表現，今天開低後也沒破 9616，又殺不出量拉上來說真的也不奇怪，離大選剩兩個交易日，技術面跟國際消息都是偏空，最近也很多人喊說選後不會護盤了要大跌了，『人多的地方不要去』是否要注意反而選後會再度強彈?? 讓我們一起看下去。操作上一樣不追多不追空，抓低風險點位進場。

類股方面今天主彈漲價族群，3707 漢磊、3016 嘉晶同步漲停，但要留意今天雖然強勢漲停，但離季線反壓以近，要留意反壓狀況，而 5483 中美晶持續因為籌碼面融券過多挑戰季線成功繼續嘎空，也是之前提醒過的狀況，而權值股方面，2330 台積電早盤開低跌破前低 217 後收高完成短線破底翻，這邊是有機會進入反彈波，但是一樣要留意本波台積電是比大盤弱的，有到月線要特別留意反壓狀況，而 6505 台塑化因油價大跌而下跌 2.61% 則是今天非金電弱勢的主因。

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