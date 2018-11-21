【豐銀投顧】橫盤整理終會過去 年底將有機會反彈

盤勢已經無聊很多天了，很多人認為今天的開低走高是因為選舉前的政府的拉抬，其實並不是這個樣子，今天日、韓、陸股都是一樣的情況。由此可見跟我們的縣市長大選沒有一點關係。台灣的投資人太喜歡把政治跟股市牽扯在一起，雖然說政治跟經濟不分家。但投資人往往關注錯方向了！台灣該觀察的是國際的政治而不是國內的政治，畢竟台灣是國際股市中的一份子。不注重全球政經變化而只聚焦在國內的局勢，其實是見樹不見林的。例如 2008 年的選舉，當時全球的背景是金融海嘯，但太多人迷信兩岸關係會和緩而太早進場，絲毫沒注意金融海嘯的巨浪已經打到台灣門口來了，因而造成許多人損失慘重。

同樣的情況又來到 2016 年，許多人又矯枉過正認為每一次政黨輪替就會造成股市大跌，完全忘了國際股市已經修正接近尾聲，就一直迷信認為政黨輪替會崩盤，結果拼命放空被軋。以上二個例子就是許多人太過偏執在台灣政局的發展上所吃的虧，實際上這一次全球股市也不是真的走空，只能說是技術性的修正，特別是在油價的下跌。油價下跌除了讓大家擔心經濟的前景之外，還會造成通膨率下降，相對應就是聯準會升息升的太快，如此一來造成實質利率上升太快，會使得國際熱錢撤離股市而轉往避險的資產跑。但從最近美股的走勢來看，美股並達轉空，只是我們熟悉的高科技類股已經漲不動，但防禦性的股票卻漲不停，這表示美股只是在做調整，並不是真的轉空。

加上國際油價已經開始有止跌的跡象，而原物料也有類似的走勢，這一方面是利空已出盡，另一方面美元的漲勢可能也走到盡頭了，美中貿易大戰雖然還沒那麼快結束，不過短線上的暫時停戰或是說不再惡化應該是可以期待的。如此看來未來應該會有一段時間 (12 月至明年第一季) 將有機會走出一波多頭走勢，讓我們拭目以待。

豐銀投顧 李世新 分析師