【華冠投顧】賴昇楷：內外部利空逐漸鈍化 王子復仇記II將上演

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提到「台股在利空背景下，現貨呈現追殺力道不強的低量狀態、期貨不見逆價差明顯擴大現象、蘋概股表現出抗跌或是量縮的利空鈍化反應，整體盤勢不算太差... 不過接下來多頭需要儘快讓大盤重回月線之上，否則即將翻揚的月線就失去了支撐甚至助漲的效果，這也是短線看盤要留意的重點」。

昨夜美元指數大漲，美股繼續跳水，蘋果股價更是帶量跳空破底，然而今日台股依舊保持不錯的抗跌慣性，大盤雖然下跌量增但成交量僅有千億出頭，現貨殺盤力道仍是不重，另期貨價差亦無轉弱、OTC 指數逆勢上漲也意謂著內外利空持續鈍化。終場大盤開低走高 - 2 點，OTC 指數更大漲 + 1.14%。

今日大盤沒能重上月線，但是在重大利空衝擊下可以拉到平盤已屬難能可貴，下半週大盤委賣張數有機會降低，如果成交量也可保持低量格局，那麼盤面掛賣或追賣的賣壓都將趨於竭盡，有利出現反彈走勢，重上月線則可視為多方奪回短線主控權。

＜被動元件族群＞

上週開始一路追蹤的被動元件族群漸漸回春，今日連最弱勢的龍頭《2327 國巨》也終於站上了月線，改變了自千元之上起跌幾乎一路被月線及下降趨勢線壓著打的慣性，其餘兩檔指標股《2492 華新科》及《3026 禾伸堂》的價量關係也持續配合良好，後市仍有好戲可唱。

週一 (11/19) 提到被動元件族群一線股陸續在扭轉結構，但就籌碼和量價而言，部分二線股卻可能是操作上更好的選擇，因為不少二線股獲得法人先行回補已有一段時間，也不乏在技術面上優於一線股的標的，有興趣歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168)後，到主頁看 11/19 盤後分析文便知道。

＜王子復仇記 II＞

上個月底美股暴跌破底，昇楷送了一份「多方口袋名單」給大家，其選股邏輯便是藉由利空進行壓力測試，篩選出具備未來強勢股 DNA 之標的，道理就像「疾風知勁草」一般，這些個股如《3596 智易》、《4927 泰鼎 - KY》... 等，隨後紛紛創波段新高甚至大漲。

上週三 (11/14) 美股再度大跌，用同樣方式選出的《3260 威剛》、《4906 正文》、《8076 伍豐》... 等，縱然期間歷經過內外部利空連番襲擊，但截至今天為止都還在創波段新高。

這 2 天美股連續跳水利空來襲，經得起 "疾風" 考驗的《勁草》紛紛出現，而昇楷承諾分享給大家的新一輪多方口袋名單「王子復仇記 II」，今天正式出爐，歡迎大家一起把握「拉回吃到飽」的好機會，免費索取連結 : https://reurl.cc/Q6Lq9

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