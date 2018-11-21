【華冠投顧】台股強勢翻紅、被動尾盤急拉

鍾騏遠 分析師

#一分鐘強勢股：

2327 國 巨：股價首度站回月線、帶量表態後，仍有機會成長

2492 華新科：個股今天量價齊揚，唯留意前高是否突破

3016 嘉 晶：族群大漲之後，今天落後補漲強勢漲停，有機會挑戰季線

5483 中美晶：個股在季線之下整理許久，今帶量突破季線，後續挑戰半年線

3354 律 勝：股價底部大漲、今帶量強勢半年線，後續仍有機會表現。

#一分鐘盤勢分析：

美股重挫之後，台股雖一度開低，不過開盤不久之後，多方即由矽晶圓點火向上，進一步擴大量能，個股隨即攻高漲停。而午盤過後，多方買盤轉向被動元件，國巨、華新科領軍在尾盤急攻向上。加上 PCB 仍有個股出現續強表現，代表多方勢力有重回主流的現象。

國巨今天重回月線之上，這是繼 9 月初跌破月線以來，股價首次站回月線之上，而華新科也已早已在月線之上了。若被動元件龍頭股能夠重回月線之上，這表示後續大盤走向築底的可能性升高。由於市場多數人仍看壞中美貿易戰，但盤勢出現反向表現。

從總體經濟的角度來看，中美貿易衝擊雖然暫時無法化解，不過美國股市走入熊市、債券市場又被中國拋售，對於美國的投資人而言，損失相當的慘重。特別是退休基金、保險基金等，影響美國人民的觀感。雖與中國的貿易爭戰仍在，但後續強勢的態度已漸緩。

先前聯準會放出消息，12 月極有可能再次升息，然昨天油價大跌之後，是否如預期升息，市場開始出現不同的看法。若後續物價回落、PCE 指標向下，12 月假如未如預期升息，則美國對中態度將有機會改變。

今天被動元件尾盤出現買單，這代表後續看空的投資人，必須將放空點退守在季線附近。而做多的投資人，須留意股價在月線、季線之間的相對位置，離月線較近者，將有機會表現；而離季線較近者，因股價已經表現，後續留意量能是否跟上即可。

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