中國對DRAM三巨頭啟動反壟斷調查 恐更壓抑明年記憶體價格走勢

中國當局目前正對市占率超過 95% 的三大 DRAM 大廠美光、三星電子與 SK 海力士，展開反壟斷調查，最新消息指出，北京官員已表示此次調查取得重大進展，市場憂心若反壟斷事實成立，進而對三大廠祭出高額罰金，恐使 DRAM 價格面臨壓力，市場供需情況也可能產生變化，連帶使台廠營運受到影響，為明年的記憶體產業展望再增添不確定性。

據外媒報導，中國政府對美光、三星電子與 SK 海力士展開反壟斷調查，且近期取得「重大進展」，已發現大量證據可證明三巨頭壟斷市場，此舉也被視為對美國司法部指控其國有企業福建晉華竊取美光商業機密的反制措施，中國官方可能藉此作為貿易戰中的籌碼。

若反壟斷結果出爐後，認定三巨頭操控市場價格，最多可能會分別被處以超過 25 億美元的高額罰金，將使 DRAM 價格面臨壓力，市場供需情況也可能產生變化，連帶使台廠營運受到影響。

雖然第 4 季起 DRAM 價格開始反轉走跌，但國內記憶體大廠對明年展望並未太過悲觀，南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 與威剛 (3260-TW) 均看好新應用將會持續推升 DRAM 需求動能，對明年產業發展並未太過悲觀看待，且南亞科與威剛認為，明年 DRAM 價格將持穩緩跌。

不過，若中國官方確定對美光等記憶體三大巨頭祭出高額罰金，勢必將為明年產業展望再增添不確定性，整體市況前景將更加不明。