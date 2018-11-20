羅麗芬Q4營收估降 全年仍可望年增近5成

羅麗芬 - KY(6666-TW) 昨 (19) 掛牌上市，短短兩天股價已經從掛牌價 105 元來到最高 149 元，看上中國護膚品市場廣大，羅麗芬在中國建立美容院通路保養品牌，成功打通品牌發展，法人預期羅麗芬 2018 年今年營收可望達 12.84 億元，較去年成長 47%，不過第 4 季營收估較第 3 季下滑，而明年將續拓展通路，營收與獲利將持續成長。

中國護膚品市場達 8400 億元，年成長 10% ，羅麗芬整合研發、製造與品牌行銷上下游整合，營運表現亮眼，同時也與中國日化工業研究院共同成立唯一國家級評估實驗室，有利品牌發展 。

羅麗芬目前主軸產品為面部保養品，約佔營收 9 成，另外 10% 為諮詢服務收入，旗下三品牌葛林若、聖迪妮爾、黛昂絲分別銷售高階、中階、醫美流行等不同市場，今年上半年在中國合作銷售美容院已達 3000 多家，預計年底可達 3500 家，2019 年期望拓展至 4000 家，平均在各店家銷售的產品滲透率約為 2 成，有助營運表現。

法人表示，羅麗芬今年全年營收約可達 12.84 億，年增 47%，毛利率提高為 64.9%，稅後純益 4.14 億元，年增 73%，第 4 季營收估較第 3 季下滑，而明年將繼續推出新款身體護膚產品，EPS 有機會挑戰 12 元以上。