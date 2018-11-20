美中貿易戰台商忙避禍 KPMG：短線先從關稅規劃著手

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2018年11月20號18點50分

美中貿易戰戰火正熾，KPMG 安侯建業建議，台商要躲避貿易戰烽火，短期可從關稅規劃著手避禍，而從中長線角度來看，則可從遷移生產基地著手，但要注意各國的政經因素，以及是否與其他國家簽署自由貿易協定等。

KPMG 安侯建業今 (20) 日舉辦「中美戰火燒不停 - 台商勝招化危機」研討會，KPMG 安侯建業聯合會計師事務所執行長林琬琬致詞時表示，美中貿易戰火未歇，讓生產基地在大陸的台商，或是自美國進口原物料加工生產受影響，建議企業應嘗試著重新布局供應鏈，降低衝擊。

KPMG 安侯建業稅務投資部協理廖月波建議，台商可申請美國的「首次銷售原則」降低貨物進口美國之完稅價格。舉例來說，台商原始自中國的出廠價格是 8,000 元，透過中間商出口至美國的價格為 10,000 元，申請適用首次銷售原則，由中國出廠直接運至美國，則美國的報價關價格是 8,000 元，可以節省關稅負擔。

但廖月波提醒，申請適用首次銷售原則必須符合「真實銷售」、「明確目的地」、「正常交易價格」、「保留完整紀錄和相關憑證」等原則方能適用。



KPMG 安侯建業稅務投資部執行副總經理丁傳倫認為，關稅規劃的效果屬於短期效應，中長期還是要從價值鏈著手，也就是將「價值鏈稅收優化」。

丁傳倫指出，「價值鏈稅收優化」的選項除了遷出大陸外，如果要遷到新的國家就必須考量當地的政經環境、稅務優惠、勞工素質，以及當地國是否與他國簽署自由貿易協定在內等，這些都要列為通盤考量。