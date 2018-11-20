前三季出國人次年增7.5% 富邦媒推旅展前哨戰 業績成長六成

2018 ITF 台北國際旅展於 11 月 23 至 26 日在南港展覽館展出，並以「旅遊嘉年華」為活動主題，規劃了一系列結合了愛心公益的行銷活動與旅遊深度論壇，今年有來自全球 60 個國家或地區，共計 1700 個攤位參與。ITF 台北國際旅展去年 4 天展期間，共有 36 萬人次前往觀展，根據觀光局統計數據指出，2018 年 1-9 月出國人次已突破 1270 萬大關，較去年同期成長約 7.5%，足見海外旅遊已成為國人最喜愛的休閒方式之一。



而著眼於旅展商機，富邦媒 (8454) 旗下 momo 購物網《旅展前哨戰》搶先登場，看準年終聖誕節、跨年與春節旅遊商機，祭出「國外旅遊」、「國內住宿」、「泡湯」、「餐券」四大吃喝玩樂商品下殺 3 折起，活動開跑至今銷售已較去年同期成長約 6 成。



即將進入 12 月，國人為年底出遊做準備，將旅遊商機推向高峰。momo 購物網指出，迎接年末旅遊熱潮 momo 主打獨家方案、新景點開發、五星頂級三大利基搶市；針對年終聚餐，momo 購物網也推出五星飯店與連鎖知名餐廳的餐券選擇；而 momo 摩天商城也看準國人冬季喜愛泡湯活動，即日起推出《戀冬溫泉季》特別企劃。





