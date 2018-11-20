宏碁子公司宏碁智通 投入自駕車領域

宏碁 (2353-TW) 旗下子公司宏碁智通今（20）日與財團法人車輛研究測試中心（ARTC）及 18 家自駕車上中下游供應商，攜手組成「自駕車產業聯盟」，共同推動自駕車產業發展，宏碁智通也將投入公共運輸接駁的營運管理，共同建構自駕車產業及服務生態鏈。

宏碁表示，宏碁智通從發展智慧電子票證系統發展起家，研發多卡整合技術與產品應用於大眾運輸，宏碁智通此次跨入自駕車領域，將自身在票證、支付、物聯網的技術及經驗，結合自駕車營運，透過核心的物聯網、支付、辨識技術及雲端技術，滿足未來實際上路營運的應用場景需求。

宏碁智通從電子票證延伸服務到景區景點驗票，甚至智慧停車的領域，在通訊技術、人工智慧、物聯網等技術愈趨成熟下，自駕車也在未來智慧交通領域極具分量，宏碁智通也期待透過自駕車產業聯盟的成立，共同提升台灣的自駕車產業發展能夠順利進行。

宏碁智通游明豐總經理表示，目前自駕車的重心多半著墨在車體研發上，但營運管理不可忽視，如售票、班次、路線、停車等皆需都還需要規劃。

宏碁智通目前是全台最大票證系統供應商，擁 70% 以上的市佔率，此次聯盟攜手合作，打造 SAE Level 4 的自駕 15 人座無人小巴，宏碁智通也承諾，將投入自駕小巴公共運輸接駁管理，讓智慧交通更加普及。