雙11傳捷報 富邦媒單日業績達12億元 網家、創業家業績再創新高

雙 11 電商業績報喜，網家 (8044)、富邦媒(8454) 及創業家 (8477) 業績紛紛締新猷，網家旗下 PChome24h 購物累計雙 11 全天網站共湧入近 3,400 萬造訪人次，新增會員數更來到平日的逾 6 倍，單一小時的訂單數飆破萬張，統計雙 11 當日的活動業績創下平日的逾 12 倍，11 月 10 日至 11 日兩天的活動業績更刷新去年雙 11 四天檔期紀錄。而富邦媒 (8454) 雙 11 單日業績也再創新高，達 12 億元，較去年雙 11 單日業績成長約 6 成，更為平日業績的 10 倍；網站全天總瀏覽人次達 1300 萬人次，為平日的 8 倍；透過行動裝置購物的比例達 71%，最受消費者青睞熱銷前十大品牌業績更較平日成長 14 倍。



針對雙 11 當晚因承載量超出預估，造成官網當機一事，富邦媒則回應，對於因當機事故未能完成訂購的消費者，momo 將調整活動辦法，延長優惠時間，11/10-11/11 限時優惠商品與價格將延長至 11/13；優惠活動最晚也將延至 11/13。



PChome24h 購物也指出，今年雙 11 的採購趨勢是以 3C 家電的年度換機潮以及各類日用快消品的囤貨潮為兩大主軸，手機於雙 11 當日賣破億元大關，加上今年 iPhone 迎來三款機型、小米近期也推出多款新機，帶動手機銷量表現相較去年同期顯著成長 6 成。



創業家 11 月 1 日起活動檔期集團總交易額則突破 3.4 億元，B2C 平台生活市集、好吃市集 1111 當日交易額、訂單數皆較平日成長超過 360%，B2B2C 的松果購物亦創開站以來單日交易額新高，業績再締新猷。



創業家董事長郭書齊分析表示，今年生活市集、好吃市集在雙 11 檔期業績較去年同期成長近三成、新客數比去年同期成長 130%，同時挾帶行動端優勢，挹注今年行動端業績佔比超過 8 成；松果購物雙 11 檔期交易額則較去年同期成長 145%，雙 11 當日更創下開站至今單日交易額的歷史新高，較平日交易額成長 200%。

