富邦媒、網家10月、前10月營收皆創同期新高 雙11挹注Q4業績再戰高峰

電商 10 月迎來週年慶商機，富邦媒 (8454)、網家 (8044)10 月、前 10 月營收皆創同期新高，而本週六即將迎來電商年度大慶的雙 11 購物節，富邦媒及網家雙 11 皆喊出挑戰業績較去年倍增，看好將帶動第四季業績持續成長。富邦媒 10 月營收 34.1 億元，月增 6.11%，年增 22.1%；累計 1-10 月營收 330.4 億元，年增 26.6%。網家 10 月營收 28.43 億元，月增 4.87%，年增 23.8%；累計 1-10 月營收 270.9 億元，年增 15.9%。



富邦媒表示，週年慶暢旺 10 月份的買氣，momo 網路購物營收較去年同期成長 26%，其中 3C 家電、居家生活、流行精品三大品類成長幅度最大；行動購物維持突出表現，已連續六個月佔網路購物業績逾 6 成。網路購物累計 1 至 10 月營收更已超過去年全年網路營收金額，年增達 33.4%，表現亮眼。momo 電視購物與型錄也繳出漂亮成績單，年增達 4.2%。



網家也提到，10 月網購業績受惠線上百貨周年慶、雙 11 檔期搶先開跑衝刺業績、蘋果 XR 系列新機上市帶動周邊商品熱銷，且行動端買氣持續良好貢獻獲利，將為第四季營運增添強勁動能，其中，10 月 Apple 新機上市帶動全系列 iPhone 銷量較去年同期超過 200%，且行動端優化效果卓越，業績大幅躍進。



而年度消費旺季雙 11 將於本週末報到，momo11 月 11 日將進駐台北信義區打造《momo 雙 11 品牌狂歡城》，並進行「全天候不斷電直播」接力實境秀，此外，《雙 11 暖身慶》活動業績告捷，momo 統計 11 月 1 日至 11 月 8 日活動期間，業績大幅成長約 1 倍，而暖身慶期間，業績成長前三名的品類為 3C、家電、生活，熱銷品牌銷售皆較平日成長約 2 倍。



網家旗下 PChome24h 購物也為因應雙 11，於 10 月下旬搶先鳴槍，雙 11 活動提前揭開序幕，促進第一波買氣湧現，為使出貨保持強勁能量，首開預購系統，優化出貨效率。軟體方面，導入大數據演算技術，熱門商品透過倉儲系統提前配置，提升運銷表現，全面布局倉儲物流供應鏈。

