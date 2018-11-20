海康威視傳遭美斷零組件供應 台安控廠股價直奔漲停

中國大陸安控大廠海康威視恐遭美國封殺，無法取得生產所需的關鍵晶片，影響出貨，加上美中貿易戰，台安控廠可望受惠轉單，今日晶睿 (3454-TW)、奇偶 (3356-TW) 早盤即衝上漲停，其中晶睿更一舉重返百元大關。

據倫敦金融時報 (FT) 報導，美國傳有意禁止輝達等美國廠商出售關鍵晶片海康威視，海康威視面臨關鍵零組件缺貨情形，影響其出貨以及營運動能。

美中貿易戰下，美國明年恐將關稅由 10% 上調至 25%,，將更不利陸代工廠出口，台廠可望迎來轉單商機。

受消息激勵，晶睿、奇偶、陞泰 (8072-TW) 等今天攻上漲停，晶睿則收復百元大關，奇偶則來到 23.75 元，陞泰最高也來到 22.25 元。

晶睿今年前 10 月營收 42.43 億元，年減 11.5%，其中前三季稅後純益 2.49 億元，年減 14.9%，每股純益 2.96 元。

奇偶前 10 月營收 12.43 億元，年減 6.2%，前三季稅後純益 0.67 億元，較去年同期轉虧為盈。

晶睿於台達電 (2308-TW) 桃園廠設置新產線，10 月投產，初期設置 5 條產線，新產線量產後，產能可望較目前倍數成長，加上受惠貿易戰轉單，營運動能升溫。