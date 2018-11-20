聯準會升息的底氣：研究顯示美國已達到完全就業

雖然自 2015 年 12 月啟動本輪升息周期以來，聯準會目前已升息 8 次，但靚麗的就業數據，仍然讓其升息底氣十足。

舊金山聯邦儲備銀行 (Federal Reserve Bank of San Francisco) 近日的一項研究指出，自 2015 年以來，美國勞動力參與率穩定在 62.8 % 左右，而在研究了美國人口的潛在變化後（即老齡化和教育程度的變化），該行表示，這一水平也代表了美國勞動力參與的長期趨勢。

同時，根據美國勞工部此前公布的非農數據，10 月，美國失業人口僅小幅從 596.4 萬人增加到 607.5 萬人，而就業人口增加 25 萬大超預期。失業率為 3.7%，這意味著美國失業率已降至 50 年前的水平。

對於這種穩定的勞動參與率，疊加低失業率的情況，舊金山聯邦儲備銀行認為，這表明美國勞動力市場當前的情況，已經處在或者超過其全部潛力的水平。

彭博指出，穩定的勞動參與率也暗示了經濟相對於充分就業的運行情況，勞動力市場也沒有出現過度緊張。而過度緊張的市場則可能會刺激工資上漲，最終導致不必要的通貨膨脹。

近年來，聯準會一直保持着循序漸進的升息路徑。

11 月 8 日，雖然聯準會按兵不動，維持 2%-2.25% 的聯邦基金目標利率區間不變。但聯儲聲明也重申未來循序漸進升息及前一次會議對利率行動的預期：

聯儲貨幣政策委員會（FOMC）預計，聯邦基金利率目標區間進一步循序漸進上升將與經濟活動的持續擴張、強勁的勞動力市場環境和通膨中期內接近 FOMC2% 的對稱目標相一致。經濟前景面臨的風險表現得大致均衡。

聯準會主席鮑威爾於上周的達拉斯聯儲會議上曾表示，對美國經濟現狀感到滿意，通膨也正處於聯準會 2% 的通膨目標。但目前面臨的挑戰包括如何進一步升息，以及升息速度：

「聯準會會繼續監控金融狀況，我們不得不思考還能升息多少，以及升息的幅度與節奏。我認為，我們要採取的路徑是非常小心地審視市場、經濟、商業聯絡人如何回應貨幣政策。

我們的目標是延續美國經濟復甦，並且保持失業率和通膨處於低位，這是我們考慮問題的思路。」

本周一，紐約聯儲主席 John Williams 也提到，聯準會將堅持其漸進式的升息，可能會一定程度上提高利率，聯準會目標是延長經濟擴張時間，保持低通膨率。但他強調，聯準會會在經濟強勁的背景下升息，升息政策不是「預設的」。

摩根士丹利首席美國經濟學家 Ellen Zentner 認為，聯準會會保持目前的升息路徑，直到利率升至它所認為的中性區間，隨後才有可能暫停升息，而這要在今年 12 月以及明年 3 月和 6 月這三次升息之後才會發生。