美股大跌掃描：這是大盤觸頂後 表現最差和最好的美股

自 9 月 20 日觸頂 2930.75 點後，美股就掉頭向下，昨日收盤價 2690.73 在 9 月高點的基礎上已經跌去了 8.2%。

這一輪潮水退去，表現最好和最差的美股各自都有哪些公司？

那斯達克 100 指數從高點至今的回撤幅度之深創 3 年記錄：

科技股和成長股是下跌重災區，單是 FANNG 中的亞馬遜這一隻票，就貢獻了標普指數里 9.25% 的回撤。

金融部落格 Zerohedge 整理出了過去兩個月表現最好和最差的美股列表，如下：

跌榜：年初當紅炸子雞科技股、老牌步履蹣跚股、天降大鍋股

排在榜首的是加州公共事業公司 PG&E，因為加州史上最嚴重山火事件 (PG&E 正面臨調查，即山火因 PG&E 電線故障導致)，過去一個月股價被腰斬，算是獨樹一幟的天降大鍋類。

第二就是年初風頭無二的晶片之王英偉達，下跌原因和 AMD 類似，都是業績預告遠遠不及市場預期。類似的還有 - 26.26% 的奈飛，市場擔心其燒錢模式並不能燒出真金白銀的業績。

過去 3 個月英偉達（深藍）、奈飛（紫色）、亞馬遜（粉）的股價表現

而 GE、動視暴雪則是轉型期步履維艱的傳統老牌公司的代表。

硬幣的另一面：吃吃喝喝旅個行，股票就漲了

與左側的水下（投資人虧損狀態）股們對應的，是右側的大水上（投資人盈利狀態）們。

與阿里合作推出外賣業務、最新季報扳回一城的星巴克、被 IBM 收購的紅帽、旅行必備 TripAdvisor 貓途鷹、穩定發揮的麥當勞等吃喝玩樂股的細分代表，均在過去兩個月的股市巨震中表現出了極強的抗跌和價值投資屬性。

星巴克（深藍），麥當勞（淺藍），貓途鷹（紫色）