紐約梅隆銀行：牛市陷入困境 更多拋售將至

美國 11 月建商信心指數大幅下降，業界信心低迷情況為兩年新低，同一時間，美中貿易戰持續使市場波動，影響投資者情緒。週一 (19 日) 在科技股領跌下，美國 4 大指數齊走跌，紐約梅隆銀行策略師認為，美國將面臨更多的拋售。

貿易問題一直是驅動波動性的主要因素，因為投資者認為，1 月美國對中國輸美商品的課徵關稅率可能會從 10% 上調至 25%，因在現行政策下，美中雙方並未能達成貿易協議。

美國總統川普和中國國家主席習近平將於本月稍晚時候在布宜諾斯艾利斯進行會面，投資者希望在此次會面雙方能達成協議，或是至少延緩提升關稅的時機點。

對貿易戰的隱憂，特別傷害科技股的表現，因跨國科技公司大幅依賴美中之間的貿易。與此同時，投資者亦關注其他政治議題，包含英國脫歐和義大利預算赤字問題，這些都導致​​了近期的市場動盪。

此外，市場參與者在努力解釋美國聯準會利率制定委員最近的言論，紐約聯準會主席 John Williams 近期的發言略顯溫和，他表示委員會的目標，是要將經濟擴張維持的越久越好。

週一道瓊指數下跌 395.78 點，S&P 500 指數下跌 45.54 點，那斯達克指數則下跌 219.4 點，紐約梅隆銀行 (BNY Mellon) 管理約 1.8 兆美元的資產，該公司的首席投資策略 Alicia Levin 指出，美股可能將進一步走跌。



那斯達克指數日線走勢圖

Levin 認為，現在市場非常混亂，大型科技股在 8 月時推升標普 500 指數上揚，佔該指數約 25% 市值，但在這些公司齊跌之下，標普 500 指數需要其他 75% 公司的支撐，但要這些公司繳出如同大型科技股在 8 月時的表現，是非常困難地。

State Street 的首席市場策略師 Michael Arone 認為牛市尚未結束，他指出，投資者現在正在針對不同問題，進行最壞情況的資產定價，面臨問題包含美中貿易戰、財政刺激減少、聯準會升息與企業盈利放緩。因此若上述問題有好轉的跡象時，股市將會反彈。