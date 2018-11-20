制衡沃爾瑪及亞馬遜 Kroger將創機器人倉儲 自動化工廠開戰

美國生鮮超市 Kroger (KR-US) 選擇其家鄉美國俄亥俄州辛辛那提 Cincinnati 作為與在線雜貨商 Ocado 共同建立 20 個高科技倉庫中的第 1 個，以主導美國的雜貨配送業務。

美國兩大超市運營商 Kroger 正在與沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 和亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 公司展開競爭，尤其是小型但發展迅速的在線市場佔據了美國 8000 億美元雜貨市場的 1% 到 4%。

今年 5 月，Kroger 支付了大約 2.48 億美元收購了世界排名第一的在線雜貨店 Ocado 的少數股權。Kroger 將花費 5500 萬美元用於該項交易的第一部份，位於辛辛那提北部郊區 Monroe 的一個 335000 平方英尺廠房。

總部位於英國的 Ocado 有可以挑选和收拾雜貨的機器人。該公司最新的機器可以在短短 5 分鐘內完成 50 件商品的訂購，有機會消減 Kroger 的勞動力成本。Kroger 表示，該項目預計將創造 410 個就業機會，需要獲得州和地方的激勵措施。

Kroger 股價趨勢圖 / 圖：谷歌

在去年夏天以 137 億美元收購 Whole Foods 之前，亞馬遜就已經是最暢銷的在線雜貨銷售商，促使競爭對手投資於節省成本的自動化。

Kroger、沃爾瑪和 Ahold Delhaize 各自與建立自動化訂單履行倉庫的技術公司建立了合作關係。