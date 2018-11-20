港股ADR指數跌1.1% 騰訊(00700-HK)收報285.7元

美股周一大跌，道瓊斯工業平均指數中段一度急挫超過500點，曾跌穿25000點關，道指收跌395.78點，跌幅1.56%，報25017.44點；標普500指數跌幅1.66%；納指跌幅3.03%。在ADR交易的港股全線向下，港股ADR指數收報26085點，跌287點，跌1.1%。

騰訊(00700-HK)ADR收報285.7元，較港收市跌5.5元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報65.65元，較港收市跌0.4元；港交所(00388-HK)ADR收報227.99元，較港收市跌0.01元；友邦(01299-HK)ADR收報65.08元，較港收市跌0.47元。

內銀內險承壓，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.46元，較港收市跌0.1元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.39元，較港收市跌0.06元。中人壽(02628-HK)ADR收報16.68元，較港收市跌0.2元。



中海油(00883-HK)ADR收報13.16元，較港收市跌0.18元；中石油(00857-HK)ADR收報5.58元，較港收市跌0.09元；中石化(00386-HK)ADR收報6.65元，較港收市跌0.12元。

至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報76.3元，較港收市跌0.95元；聯通(00762-HK)ADR收報8.8元，較港收市跌0.05元；中電信(00728-HK)ADR收報4.08元，較港收市跌0.07元。

