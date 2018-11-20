尖牙股全趴！臉書有望實現連續第三個月收黑

週一 (19 日) 美股臉書領跌，尖牙股全趴！蘋果 (AAPL-US) 下跌逾 3.5%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌近 3%；亞馬遜 (AMZN-US) 與 Netflix(NFLX-US) 下跌超過 4.5%。

美東時間下午 3 點左右，臉書 (FB-US) 週一股價下跌逾 5%，創 2017 年 2 月以來最低，主要是受到臉書近來風波不斷，執行長祖克柏與管理高層桑德伯格 (Sheryl Sandberg) 內部的緊張關係與多名主管紛紛求去的影響。

臉書有望實現連續第三個月收黑，將會是有史以來最長的月度連跌紀錄。此外，臉書有望實現自 2013 年以來最長的季度連跌，以及自上市以來第一次全年虧損，今年迄今股價已下跌了 25%。

Piper Jaffray 首席市場技術人員 Craig Johnson 表示：「技術面來看，當我看到這一點時，毫無疑問我們已經反轉了 2014 年低點以來的長期上行趨勢支撐線。預估初步支撐將在 130 美元左右，更好的支撐點是 140 美元左右。」但目前 Johnson 選擇場邊觀望，或者進一步減少持股。

其他分析師短期內對該股票持負面態度，但從長期來看，因為其估值已經嚴重下跌，是不錯的價值投資選項。

Strategic Wealth Partners 總裁 Mark Tepper 發現，考量本益比與未來盈利的成長性，臉書本益成長比 (PEG) 目前已達到合理價位。Tepper 建議 3 至 5 年的長期投資者而言，臉書在這些水平上看起來真的很有吸引力。

不過，短期內可能難以應對不利因素，如通俄門、假新聞與抹黑等醜聞風波不斷。

Tepper 提到：「市場一直在懲罰獲利放緩的公司。我不認為有任何結束臉書困境的希望。臉書正在投入鉅額投資來提高廣告透明度、擺脫虛假帳號和消除假新聞，這將在短期內抹去利潤。」