【永豐期貨】台指選擇權盤前－金融傳產支撐 台股量縮收紅上漲31點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 33 點至 9818 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 10.69 點，電子期逆價差擴至 - 0.53 點，金融期逆價差縮至 - 1.06 點。現貨部分，三大法人買超 52.63 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1809 口至 12434 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 1874 口至 38994 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1302 口至 4660 口。

上週五美國 Nvidia 重挫影響科技類股拉回收黑，尤其費半指數跌幅達 1.17%，拖累週一台積電表現開低後一路震盪下行以下跌 4 元作收，跌幅 - 1.77%，所幸股王大立光強勢走高帶動其他蘋概股普遍收紅，加上金融與傳產類股持續提供撐盤力道下，台股維持在平盤整理態勢，午盤過後更有多檔權值股出現買單敲進，拉抬指數收復 9800 點關卡，終場加權指數上漲 31.6 點或 0.323%，收在 9828.69 點，成交量能 919.46 億，較前一日縮減 263.09 億，創 10 月 18 日以來新低。技術面觀察，週一指數開平走高小幅收紅，近期日 K 呈現紅黑交錯並似有醞釀三角收斂，今日高低振幅縮小至不到 60 點，加上成交量創一個月來新低，多種跡象顯示市場在選前觀望氣氛濃厚，行情將持續呈現上有壓下有撐的格局。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 9900 點，賣權集中在 9700 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10000 點，賣權未平倉最大量集中在 9500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.11 升至 1.12，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 18.19% 升至 22.4%，賣權平均隱含波動率由 21.59% 升至 25.68%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為偏多預期。

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