【大慶證券】盤前分析－國際科技股領跌  聚焦中小型績優股



◆盤勢分析

美國科技股再次重挫，蘋果降低 iPhone 訂單疑慮，臉書的營運危機，加上美中在科技區塊的衝突，拖累昨日美四大指數走跌，其中科技類股比重高的 Nasdaq 與費半分別大跌 3.03%、3.86%。科技業屋漏偏逢連夜雨，全球經濟成長力道趨緩，蘋果新機銷售不如預期，美中雙方又再次出手，美國商務部有意管制 14 項新興科技出口，恐就是針對中國而來，中國亦進行 DRAM 反壟斷調查，波及韓國三星、SK 海力士及美國美光，科技股遭遇逆風，Nasdaq 更創波段收盤新低。整體來看，短線科技類股偏弱，川習會前或許是有提高談判籌碼的考量，美中衝突也未見轉圜，在川習會順利進行前，恐持續對台電子股造成壓力，需特別留意。

昨日亞股普遍上漲，日股、韓股與陸股上漲 0.39~0.91% 不等，台股亦上漲 31 點收在 9828 點，成交金額 933 億。集中市場量縮整理，維持橫盤震盪走勢，短線只要 11/13 最低 9616 點不被有效跌破，橫盤整理格局不變，後續觀察月線向下扣抵後，能否支撐指數重啟新一波攻勢，若能配合量能提升，仍有機會再戰萬點大關。櫃買市場相對強勢，昨日上漲 0.87%，遠優於集中市場的 0.32%，指數穩在短期均線之上，月均線也已重新上揚，支撐指數走高，短線只要 11/1 帶量紅 K 高點 116.7 不被有效跌破，仍有機會突破前波高點 120.75，再起新一波漲勢。

觀察昨日盤面， LED、PCB 類股漲勢延續，另外電子股輪番上漲，包括蘋概股、被動元件、IC 設計等類股均有表現，汽車零組件族群亦有表現，AM 相關的東陽、堤維西漲多休息，LED 車燈的麗清竄出，盤中漲停鎖住，其餘像智伸科、江興鍛等也都上漲，明年展望樂觀的電動車與 5G 相關類股更是陸續表態，電池材料的美琪瑪、康普，網通的智邦與二極體雷射封裝的聯鈞全數大漲。整體來看，盤面族群在經過先前台股下跌修正後，股價經過整理，且受法人青睞的類股，短線上陸續加入輪動，雖輪動速度相當快，但其中具備基本面，如財報表現優異、第四季進入旺季與明年展望樂觀等族群，包括 PCB、紡織、電動車、5G 相關等，其股價續航力明顯較強，受昨日美股影響，今日盤勢恐較為動盪，但其中基本面績優個股，應有機會率先表態，為今日可關注的方向，同時考量櫃買指數相對強勢，可以中小型股為優先，配合基本面表現，嚴守停損停利靈活操作。

