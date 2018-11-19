沈建光：消費明顯下滑，穩信心是關鍵

國家統計局於11月14日公佈了10月經濟數據。我們認為，中國經濟整體延續了下行態勢，加之近期金融市場動蕩、民營經濟發展受阻，當前中國經濟穩信心的需求極為迫切。

國家統計局於11月14日公佈了10月經濟數據。其中，消費出現明顯下滑，10月社會消費品零售總額增長8.6%，包括汽車在内的主要消費品增速均大幅回落。此外，工業增加值同比增長5.9%，連續第二個月跌破“6%”；固定資產投資增速雖小幅回暖，但仍處於5.7%的低位，亮點是高新技術保持強勁、基建投資逐步企穩，房地產或已進入下行調整通道；外貿數據強勁，背後是對於貿易戰不確定性的擔憂，加徵關稅的負面影響已開始顯露。

我們認為，中國經濟整體延續了下行態勢，加之近期金融市場動蕩、民營經濟發展受阻，當前中國經濟穩信心的需求極為迫切。

宏觀經濟延續下行

消費明顯回落，消費者信心不足。10月社會消費品零售總額名義同比增長8.6%，比9月低0.6個百分點，出現較為明顯的下滑，我們此前關於消費下滑的擔心成為現實。汽車10月同比下降6.4%，降幅略有收窄，連續數月拖累消費。糧油、食品類、煙酒類、服裝鞋帽、針紡織品類、日用品類、文化辦公用品類、通訊器材類等同比增速均大幅回落，一方面因為去年“雙節”在10月，存在一定基數放大效應，另一方面收入增速下降和財富效應縮水導緻消費者信心不足是下滑的主因。僅有少數品類保持平穩，其中，中西藥品類10月同比增速11.5%，較上月上升2.6個百分點，或與季節變化感冒多發有關；建築及裝潢材料本月同比增速8.5%，較上月上升0.1個百分比。

工業生產低位徘徊。10月全國規模以上工業增加值同比增長為5.9%，連續第二個月在“6%”以下，增速比上月加快0.1個百分點；與10月PMI回落、發電量下滑態勢一緻。分三大門類看，10月電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增速高位回落，成為拖累工業增加值低位增長的原因。採礦業增速提升明顯，創下全年最高增速3.8%，製造業低位有所企穩，增速比上月提升0.4個百分點，其中高新製造業增速亮眼為12.4%。與銷售端低迷一緻，汽車生產端同樣不佳，10月汽車製造業增加值由正轉負，比上月繼續回落1.4個百分點，其中汽車總產量同比增速-9.2%，轎車和SUV均保持負增長，但降幅有所收窄，新能源汽車表現不俗，創下49.5%的增速。分產品來看，水泥、生鐵和粗鋼分别增長13.1%、7.3%和9.1%，原煤和原油增速也有所上升，均創下全年最高增速。從經濟類型來看，國有企業和集體企業增速回落明顯，分别為4.6%和-3.6%，而股份製企業和外資增速均比上月加快，初步顯示出“穩信心”的效果。

投資小幅回暖，基建企穩，高新技術保持強勁。1-10月，固定資產投資同比增長5.7%，比1-9月提升0.3個百分點。其中，基建投資仍處於較弱水平，1-10月基礎設施投資同比增長3.7%，較1-9月上升0.4%，其中公共設施管理業、道路運輸業投資增速略有提升，水利管理業、鐵路運輸業投資降幅收窄，10月政治局會議再次強調基建補短板，隨著政策力度不斷加大，基建投資逐步企穩，後續有望穩步回升。製造業投資增長9.1%，增速較8月提高0.4個百分點，其中高新技術製造業仍貢獻較大，專用設備製造業、電氣機械和器材製造業、計算機、通信和其他電子設備製造業投資增速較上月繼續上升，分别為15.8%%、11.6%、19.5%；傳統製造業整體疲軟，汽車製造業投資增速略有回升，農副食品加工業、紡織業、有色金屬冶煉和壓延加工業增速降低，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業投資下滑幅度擴大。

房地產投資進入下行通道。1-10月全國房地產開發投資同比增長9.7%，較1-9月繼續下降0.2%，土地購置面積增速與土地成交價格增速仍存在背離，房地產投資增速仍受名義價格因素影響，下滑幅度可能更大，此外新開工面積增速小幅回落。銷售方面，1-10月全國商品房銷售面積及銷售額分别增長2.2%、12.5%，較1-9月繼續回落0.7、0.8個百分點，需求疲態儘顯。房企資金面方面，國内貸款及按揭貸款仍在下降，政策調控下現金流緊張的局面仍未改善。“房住不炒”短期内不會轉向，近期市場對房地產已顯露悲觀情緒，房地產市場或進入下行調整通道。

搶出口效應猶在，貿易戰影響顯現。中國10月出口（以人民幣計）同比增長20.1%，預期14.2%，前值17%；進口增長26.3%，預期17.7%，前值17.4%。短期外貿數據強勁集中反映了對於貿易戰前景的擔憂，從前瞻性指標來看，中國出口前景併不樂觀，PMI新出口訂單指數自7月以來已經回落至50%榮枯分界線以下，10月出口新訂單PMI僅為46.9%；已加徵關稅的2500億美元商品已能觀察到負面效應。此外，剛剛結束的第124屆廣交會累計出口成交近300億美元，同比2017年秋交會下降了1%。其中，對美出口訂單明顯下滑，成交金額同比下降三成，僅為27.9億美元，顯示未來貿易風險不容小視。

主基調轉換，政策面回暖

前景併不悲觀

當前中國面臨經濟下行、民營經濟運行困難、市場信心不足、貿易摩擦等諸多風險，多重壓力之下，近期政策面已有所回暖。10月政治局會議突出了四大重點，防範經濟下滑、扭虧民營經濟、提振股市信心、以及抵禦外部風險。當前經濟工作的主基調再次轉換“穩增長”上來，從“去槓桿”階段進入“穩槓桿”階段。在此背景下，近期各部門紛紛發力，針對民營經濟困境、擴大進口、對外開放等領域的政策密集出台。此外，考慮到近期各種信號顯示中美貿易談判希望較大，我們對中國經濟的前景併不悲觀。

我們一直強調，未來的一段時間對中國經濟將相當關鍵。對内要提振信心，包括企業家和消費者的信心，“穩信心”的各項措施要儘早落地併持續發力。一方面靈活運用貨幣政策工具，過程中避免“一刀切”，短期“輸血”和長效機製統籌考慮，另一方面10月金融數據顯示當前貨幣政策有效性正在降低，財政政策要與貨幣政策打好配合，發揮更大作用，如更大規模的減稅應儘早落地。對外要把握時間窗口，如11月的G20中美談判，積極促進中美在貿易問題上達成和解。（完）