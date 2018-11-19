〈機構報告〉谷歌淡馬錫研究：7年後東南亞互聯網經濟規模翻3倍

谷歌 (GOOGL-US) 和新加坡淡馬錫控股的聯合研究顯示，隨著越來越多的消費者使用智慧手機上網，東南亞的互聯網經濟預計將在未來 7 年內增加三倍，在 2025 年達到 2400 億美元。

據報導，該研究於 2016 年首次發布，包含乘車、電子商務、線上旅遊和線上媒體，而谷歌和淡馬錫控股的聯合研報在週一 (19 日) 更增加了新的領域，包含線上訂餐以及訂閱音樂和影片點播。

據估計，東南亞地區互聯網經濟的網站成交額 (GMV) 在 2018 年達到了 720 億美元，較去年同期成長了 37%。受惠於消費者信任度的提升，東南亞地區電子商務 2018 年 GMV 預估將超過 230 億美元，並且到 2025 年增加 4 倍多，超過 1000 億美元。而競爭激烈的線上訂餐和線上叫車類別的 GMV 在 2018 年預估達到 77 億美元。

報告中指稱：「在 Go-Jek 和 Grab 致力成為東南亞日常應用的目標推動下，到 2025 年，線上叫車類別 GMV 預估將達到近 300 億美元。」

谷歌和淡馬錫皆投資了 Go-Jek。淡馬錫所支持的 Vertex Ventures 亦是 Grab 的早期投資者

研究資料顯示，電子商務公司阿里巴巴集團 (BABA-US) 旗下的 Lazada、Sea Ltd 旗下的 Shopee 和印尼的 Tokopedia 成長迅速，皆促進了東南亞地區互聯網經濟的發展。隨著中低價位的智慧手機日益增加，以及更快、更可靠的行動通訊服務的堆出，東南亞地區的互聯網用戶群也因此持續增長。

此外，東南亞地區互聯網公司在 2018 年的籌資金額的有望創新紀錄，因為光是今年上半年便籌集了 91 億美元，幾乎與 2017 年全年一樣多。

該項研究涵蓋了東南亞六大經濟體： 印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南。