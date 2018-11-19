全球貿易摩擦 受傷最深的是汽車行業

自從川普連續多次揮動關稅大刀後，全球多個行業都受到衝擊，而受影響最大的無疑是汽車業。

上周二，美國總統川普與貿易顧問討論了美國商務部對去年 5 月開始的貿易行為調查的進展情況。如果調查認定汽車進口對國家安全構成威脅，那麼根據《擴大貿易法案》(Trade Expansion Act) 第 232 條，相關汽車企業會受到制裁。

據 CNBC 消息稱，川普政府可能會推遲，甚至取消對進口汽車和汽車零部件徵收高達 25% 的新關稅，汽車業高管們也算是暫時鬆了一口氣。此前汽車業擔心，除了進口的鋁、鋼材關稅之外，新關稅可能會對美國新車市場產生重大負面影響，消費者可能會受到汽車售價上漲的衝擊，也將使汽車銷量進一步下降，從而影響行業利潤。

福特和通用汽車在近期指出，僅鋼鋁關稅就會使今年的原材料成本較此前高出 10 億美元。在 2017 年初，福特取消了在墨西哥生產福斯轎車新工廠的計劃，但福特並沒有將汽車新工廠搬回美國，而是決定將其轉移到中國。現在，面對第 232 條的威脅和關稅再度提高的可能性，這個計劃也取消了。

豐田汽車北美分部總經理 Jack Hollis 對 CNBC 表示，目前成本已經上升，而且正在轉嫁給終端消費者。

目前，全球車市遭遇「寒冬」的跡象也愈加明顯。

10 月下旬，福特汽車宣布其西班牙東部的 Almussafes 工廠將停產 9 天，原因是需求疲弱。福特的發言人稱汽車發動機部件的生產也將暫停 13 天，這些部件一部分是為了供應福特的銳界車型（Edge）在加拿大的組裝。

本次西班牙工廠停產已經是 10 月來的第 2 次了，上次停產還只有 3 天。Almussafes 工廠有 7500 名工人，日均產能 1840 輛車。

福特第三季財報繼續疲軟，凈利潤降至 10 億美元，低於去年同期的 16 億美元，放棄了 2020 年的 8% 的息稅前利潤率目標。

全球車市寒冬下，福特並不是特例。早前，大眾的巴西工廠就已經停產過 20 天。

由於利率趨於上升、汽油價格上漲、二手車的供給增加等不利因素，都對下半年需求形成抑制，再加上關稅政策的不確定性，汽車製造商和經銷商仍面臨較大壓力。

美國彼得森國際經濟研究所調查發現，25% 稅率的汽車關稅將在一到三年內讓美國喪失 20 萬個就業崗位。

而股票研究機構 Morningstar 的高級股票分析師 Richard Hilgert 也稱，「如果貿易摩擦加劇，我們的預期也會根據關稅的具體徵收情況加以調整。我們認為，美國經濟會逐漸降溫，到 2020 年，汽車銷量預計減少至 1490 萬輛。」